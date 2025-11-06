Las respuestas al crucigrama del jueves 6 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Adora, venera”
El crucigrama de este 6 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Adora, venera”, mientras que el interrogante 11 vertical se resuelve con la palabra faltante en “España, para Cervantes”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Adora, venera
ALABA
6. Estrella en inglés
STAR
10. Habites en un lugar
VIVAS
11. Escritor como Lope de Vega
POETA
12. Inmunes
INATACABLES
14. Uno de los ríos más largos de Francia
SENA
15. Tardanza
ATRASO
16. Estado de no beligerancia
PAZ
17. Prefijo que significa “alrededor”
PERI
18. Trabajadoras con una remuneración fija
ASALARIADAS
23. Composición musical para ser cantada por una sola voz
ARIA
24. Junta, agrega
UNE
25. Dependiente de algo (fem.)
ADICTA
28. De inferior calidad
PEOR
29. Refutando
CONTESTANDO
31. Sientes con la piel
TOCAS
32. Violentos
RUDOS
33. Pedir bendiciones
ORAR
34. Que no ha sufrido daño (fem.)
ILESA
Verticales
1. Insecto que vive en sociedad
AVISPA
2. Rayas
LÍNEAS
3. Prosigue
AVANZA
4. Prenda que se usa en clínicas y oficinas
BATA
5. Parte de una bandeja
ASA
6. No borracha
SOBRIA
7. Material que se vende por metros
TELA
8. Juntes con nudos
ATES
9. Que se mueve a poca altura del suelo
RASO
11. España, para Cervantes
PATRIA
13. Perderías el equilibrio
CAERÍAS
17. Vas de un sitio a otro
PARTES
19. Amamantar
LACTAR
20. Criatura mitológica de tamaño pequeño
DUENDE
21. Electrodos positivos
ÁNODOS
22. Similar al suero (fem.)
SEROSA
25. Hecho solemne
ACTO
26. Puerta en inglés
DOOR
27. Habitante de Machu Picchu
INCA
28. ___ McCartney, uno de los Beatles
PAUL
30. Prefijo con “dimensional” o “ciclo”
TRI
