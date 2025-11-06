Las respuestas al crucigrama del jueves 6 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 6 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Adora, venera”, mientras que el interrogante 11 vertical se resuelve con la palabra faltante en “España, para Cervantes”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Adora, venera

ALABA

6. Estrella en inglés

STAR

10. Habites en un lugar

VIVAS

11. Escritor como Lope de Vega

POETA

12. Inmunes

INATACABLES

14. Uno de los ríos más largos de Francia

SENA

15. Tardanza

ATRASO

16. Estado de no beligerancia

PAZ

17. Prefijo que significa “alrededor”

PERI

18. Trabajadoras con una remuneración fija

ASALARIADAS

23. Composición musical para ser cantada por una sola voz

ARIA

24. Junta, agrega

UNE

25. Dependiente de algo (fem.)

ADICTA

28. De inferior calidad

PEOR

29. Refutando

CONTESTANDO

31. Sientes con la piel

TOCAS

32. Violentos

RUDOS

33. Pedir bendiciones

ORAR

34. Que no ha sufrido daño (fem.)

ILESA

Verticales

1. Insecto que vive en sociedad

AVISPA

2. Rayas

LÍNEAS

3. Prosigue

AVANZA

4. Prenda que se usa en clínicas y oficinas

BATA

5. Parte de una bandeja

ASA

6. No borracha

SOBRIA

7. Material que se vende por metros

TELA

8. Juntes con nudos

ATES

9. Que se mueve a poca altura del suelo

RASO

11. España, para Cervantes

PATRIA

13. Perderías el equilibrio

CAERÍAS

17. Vas de un sitio a otro

PARTES

19. Amamantar

LACTAR

20. Criatura mitológica de tamaño pequeño

DUENDE

21. Electrodos positivos

ÁNODOS

22. Similar al suero (fem.)

SEROSA

25. Hecho solemne

ACTO

26. Puerta en inglés

DOOR

27. Habitante de Machu Picchu

INCA

28. ___ McCartney, uno de los Beatles

PAUL

30. Prefijo con “dimensional” o “ciclo”

TRI