Las respuestas al crucigrama del martes 4 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capa de óxido que cubre un metal”
El crucigrama de este 4 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Capa de óxido que cubre un metal”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “___: el octavo pasajero”, película de 1979. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Existirá
HABRÁ
6. Dirá
HABLARÁ
8. Capa de óxido que cubre un metal
HERRUMBRE
10. Conjunto de cosas fabricadas de una vez
SERIE
11. Caballo desde que nace hasta los cuatro años y medio de edad
POTRO
13. Zonas delimitadas dentro de un espacio
ÁREAS
14. “___: el octavo pasajero”, película de 1979
ALIEN
15. Conjunto sistemático de servicios
RED
16. 1101, en números romanos
MCI
17. Que pertenece a otra
AJENA
20. Tumbo, derribo
ABATO
22. Lastimar
HERIR
23. Lastiman
DAÑAN
24. Que tienen grandes aspiraciones (fem.)
SOÑADORAS
26. Son testados por los crucigramas
SABERES
27. Concavidades
SENOS
Verticales
1. Produciría
HARÍA
2. Quitas la tapa
ABRES
3. ___-ray
BLU
4. Plano inclinado para subir o bajar
RAMPA
5. Uno de los muchos en una floresta
ÁRBOL
6. Beneficiarios de un testamento
HEREDEROS
7. Trampas
ARTIMAÑAS
8. Impíos
HEREJES
9. Que se mantienen levantadas
ERECTAS
10. ___ Jessica Parker, actriz
SARAH
12. Cebolla en Chicago
ONION
18. Chiquillas
NIÑAS
19. Idioma hablado en Irak
ÁRABE
20. Venero, alabo
ADORO
21. Lugares para tomar cócteles
BARES
25. Otorguen
DEN
