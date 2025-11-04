LA NACION

Las respuestas al crucigrama del martes 4 de noviembre de 2025

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capa de óxido que cubre un metal”

LA NACION
Las respuestas al crucigrama del martes 4 de noviembre de 2025
Las respuestas al crucigrama del martes 4 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 4 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Capa de óxido que cubre un metal”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “___: el octavo pasajero”, película de 1979. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Existirá

HABRÁ

6. Dirá

HABLARÁ

8. Capa de óxido que cubre un metal

HERRUMBRE

10. Conjunto de cosas fabricadas de una vez

SERIE

11. Caballo desde que nace hasta los cuatro años y medio de edad

POTRO

13. Zonas delimitadas dentro de un espacio

ÁREAS

14. “___: el octavo pasajero”, película de 1979

ALIEN

15. Conjunto sistemático de servicios

RED

16. 1101, en números romanos

MCI

17. Que pertenece a otra

AJENA

20. Tumbo, derribo

ABATO

22. Lastimar

HERIR

23. Lastiman

DAÑAN

24. Que tienen grandes aspiraciones (fem.)

SOÑADORAS

26. Son testados por los crucigramas

SABERES

27. Concavidades

SENOS

Verticales

1. Produciría

HARÍA

2. Quitas la tapa

ABRES

3. ___-ray

BLU

4. Plano inclinado para subir o bajar

RAMPA

5. Uno de los muchos en una floresta

ÁRBOL

6. Beneficiarios de un testamento

HEREDEROS

7. Trampas

ARTIMAÑAS

8. Impíos

HEREJES

9. Que se mantienen levantadas

ERECTAS

10. ___ Jessica Parker, actriz

SARAH

12. Cebolla en Chicago

ONION

18. Chiquillas

NIÑAS

19. Idioma hablado en Irak

ÁRABE

20. Venero, alabo

ADORO

21. Lugares para tomar cócteles

BARES

25. Otorguen

DEN

