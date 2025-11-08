Las respuestas al crucigrama del 8 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Conversación”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 8 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Conversación”, mientras que el interrogante 10 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘Es algo que ___’ (2 palabras)”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Conversación
CHARLA
7. Sultanato de Asia
OMÁN
11. Existían
HABÍAN
12. Costal
SACO
13. Como las superficies con asperezas y desniveles
IRREGULARES
15. Pelo largo de un caballo o yegua
CRIN
16. Dirigí
LIDERÉ
17. Cuidadora de niños
AYA
18. Conocida por mucha gente
FAMOSA
19. Cara de ___ amigos: cara de persona malhumorada
POCOS
20. Instrumento musical de viento
CLARÍN
22. Daño material o moral
MAL
25. De trato muy difícil
ARISCO
26. ___ Jung, psiquiatra suizo
CARL
27. Manteniendo
SUSTENTANDO
29. Limpia y bien definida
NETA
30. Construir
ERIGIR
31. La magnolia tiene uno agradable
OLOR
32. Cámara alta de la asamblea legislativa
SENADO
Verticales
1. Pequeña
CHICA
2. “___ Potter y la Orden del Fénix”
HARRY
3. Quitaba la tapa
ABRÍA
4. Reaccionan a situaciones graciosas
RÍEN
5. Jet ___: síndrome del cambio rápido de zona horaria
LAG
6. Invalidaciones
ANULACIONES
7. Ni un poco cobardes
OSADOS
8. Grandes extensiones de agua salada
MARES
9. Orilla de la calle
ACERA
10. “Es algo que desconozco” (2 palabras)
NO SÉ
14. Lima ___, sabor de gaseosas
LIMÓN
18. Impuse
FORCÉ
19. Comer hierba (el ganado)
PASTAR
20. Inhumano
CRUEL
21. Inteligente
LISTO
22. ___ corta: parte del vestido que llega al codo
MANGA
23. Artificio empleado para el logro de algún intento
ARDID
24. Llanto
LLORO
25. Su hijo con la yegua se llama yeguato
ASNO
26. Primogénito de Adán y Eva
CAÍN
28. Uno + due
TRE
Más leídas
- 1
Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
- 2
El mercado cree que la inflación cerrará el año por debajo del 30%
- 3
El pedido de Guillermo Francos a Carrió antes de dejar el Gabinete: “Mántengalo en reserva”
- 4
Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?