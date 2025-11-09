Las respuestas al crucigrama del 9 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 9 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Articulación con el húmero”, mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en “La mejor almohada es la conciencia ___.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Comentario sobre la vida ajena

CHISME

7. Torre que sirve de señal a los navegantes

FARO

11. Escucharías

OIRÍAS

12. Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios

IBIS

13. Desierto en inglés

DESERT

14. Parte de un todo

LOTE

15. Percibir aromas

OLER

16. Sintieron un afecto profundo

AMARON

18. Son registrados en los libros Guinness

RÉCORDS

20. Capacidad para cautivar

CARISMA

21. De gran estima

VALIOSO

22. Luchen

PELEEN

23. Nido en inglés

NEST

27. Pronombre personal neutro

ELLO

28. Construir un hogar (las aves)

ANIDAR

30. ___ Alda, actor estadounidense

ALAN

31. Dispositivo sonoro de automóviles

BOCINA

32. Insulsa, insípida

SOSA

33. Sin compañía (2 palabras)

A SOLAS

Verticales

1. Articulación con el húmero

CODO

2. Bilis

HIEL

3. ___ de la mano: excederse en una acción determinada

IRSE

4. Su capital es Freetown (2 palabras)

SIERRA LEONA

5. Hábitat de los tiburones

MAR

6. Aparcaba

ESTACIONABA

7. Apasionado por la música

FILARMÓNICO

8. Se acerca a alguien para hablar

ABORDA

9. Las reglas establecidas para el culto

RITOS

10. Atrevan

OSEN

17. Kate ___, modelo británica

MOSS

19. Lago entre Canadá y los EE. UU.

ERIE

20. Silencias

CALLAS

21. Recubre algunas partes del cuerpo

VELLO

22. Black Eyed ___, grupo de hip hop de Estados Unidos

PEAS

24. Miembro de una corporación municipal

EDIL

25. “La mejor almohada es la conciencia ___”

SANA

26. En seguimiento de

TRAS

29. “Hasta que la muerte ___ separe...”

NOS