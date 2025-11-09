Las respuestas al crucigrama del 9 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Torre que sirve de señal a los navegantes”
El crucigrama de este 9 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Articulación con el húmero”, mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en “La mejor almohada es la conciencia ___.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Comentario sobre la vida ajena
CHISME
7. Torre que sirve de señal a los navegantes
FARO
11. Escucharías
OIRÍAS
12. Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios
IBIS
13. Desierto en inglés
DESERT
14. Parte de un todo
LOTE
15. Percibir aromas
OLER
16. Sintieron un afecto profundo
AMARON
18. Son registrados en los libros Guinness
RÉCORDS
20. Capacidad para cautivar
CARISMA
21. De gran estima
VALIOSO
22. Luchen
PELEEN
23. Nido en inglés
NEST
27. Pronombre personal neutro
ELLO
28. Construir un hogar (las aves)
ANIDAR
30. ___ Alda, actor estadounidense
ALAN
31. Dispositivo sonoro de automóviles
BOCINA
32. Insulsa, insípida
SOSA
33. Sin compañía (2 palabras)
A SOLAS
Verticales
1. Articulación con el húmero
CODO
2. Bilis
HIEL
3. ___ de la mano: excederse en una acción determinada
IRSE
4. Su capital es Freetown (2 palabras)
SIERRA LEONA
5. Hábitat de los tiburones
MAR
6. Aparcaba
ESTACIONABA
7. Apasionado por la música
FILARMÓNICO
8. Se acerca a alguien para hablar
ABORDA
9. Las reglas establecidas para el culto
RITOS
10. Atrevan
OSEN
17. Kate ___, modelo británica
MOSS
19. Lago entre Canadá y los EE. UU.
ERIE
20. Silencias
CALLAS
21. Recubre algunas partes del cuerpo
VELLO
22. Black Eyed ___, grupo de hip hop de Estados Unidos
PEAS
24. Miembro de una corporación municipal
EDIL
25. “La mejor almohada es la conciencia ___”
SANA
26. En seguimiento de
TRAS
29. “Hasta que la muerte ___ separe...”
NOS
