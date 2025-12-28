Las respuestas al crucigrama del domingo 28 de diciembre

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Protagonista de "Matrix"", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "Alargadas, extendidas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Lee: cocreador de los X-Men

STAN

5 Aerolínea low-___: la de bajo costo

COST

9 Engordar a los animales

CEBAR

11 Unir con hilo y aguja

COSER

12 Sentiré un gran afecto

AMARÉ

13 La tarántula gigante es la mayor del mundo

ARAÑA

14 Que van hacia atrás (fem.)

RETRÓGRADAS

16 Protagonista de "Matrix"

NEO

17 Recipientes con ranuras

URNAS

18 Porción de cosas atadas

LIO

19 Piedra con varios colores

ÓPALO

22 El grisú es uno

GAS

25 Alargadas, extendidas

PROLONGADAS

28 Transcurrir el tiempo

ANDAR

29 Clase social más baja

PLEBE

30 No cumplió con el horario

TARDÓ

31 Pasaba de dentro a fuera

SALÍA

32 Superficie de una figura geométrica

ÁREA

33 22-Horizontal utilizado en anuncios luminosos

NEÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Enemigo de Simba en "El rey león"

SCAR

2 Se angustian por posibles daños

TEMEN

3 Tumba, derriba

ABATE

4 Contó una historia

NARRÓ

5 Libro sagrado de la religión islámica

CORÁN

6 Que tiene atrevimiento (fem.)

OSADA

7 Hacer ___: indicar con gestos

SEÑAS

8 Prefijo que significa "al otro lado"

TRAS

10 Puede ser convicto

REO

11 Carruaje de dos o cuatro ruedas

CARRO

15 Texto base para un programa de televisión

GUION

18 Derramó lágrimas

LLORÓ

19 Una manera de embellecer

ORNAR

20 Seré capaz de

PODRÉ

21 Propia de un ser volador

ALADA

22 Hombre de buen semblante

GALÁN

23 Cantante británica de las canciones "Hello" y "Skyfall"

ADELE

24 Docto

SABIO

25 Metedura de ___: error

PATA

26 Recurso de navegación

GPS

27 ___ Penn, actor estadounidense

SEAN

