Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 28 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Puede ser convicto”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Protagonista de "Matrix"", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "Alargadas, extendidas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Lee: cocreador de los X-Men
STAN
5 Aerolínea low-___: la de bajo costo
COST
9 Engordar a los animales
CEBAR
11 Unir con hilo y aguja
COSER
12 Sentiré un gran afecto
AMARÉ
13 La tarántula gigante es la mayor del mundo
ARAÑA
14 Que van hacia atrás (fem.)
RETRÓGRADAS
16 Protagonista de "Matrix"
NEO
17 Recipientes con ranuras
URNAS
18 Porción de cosas atadas
LIO
19 Piedra con varios colores
ÓPALO
22 El grisú es uno
GAS
25 Alargadas, extendidas
PROLONGADAS
28 Transcurrir el tiempo
ANDAR
29 Clase social más baja
PLEBE
30 No cumplió con el horario
TARDÓ
31 Pasaba de dentro a fuera
SALÍA
32 Superficie de una figura geométrica
ÁREA
33 22-Horizontal utilizado en anuncios luminosos
NEÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Enemigo de Simba en "El rey león"
SCAR
2 Se angustian por posibles daños
TEMEN
3 Tumba, derriba
ABATE
4 Contó una historia
NARRÓ
5 Libro sagrado de la religión islámica
CORÁN
6 Que tiene atrevimiento (fem.)
OSADA
7 Hacer ___: indicar con gestos
SEÑAS
8 Prefijo que significa "al otro lado"
TRAS
10 Puede ser convicto
REO
11 Carruaje de dos o cuatro ruedas
CARRO
15 Texto base para un programa de televisión
GUION
18 Derramó lágrimas
LLORÓ
19 Una manera de embellecer
ORNAR
20 Seré capaz de
PODRÉ
21 Propia de un ser volador
ALADA
22 Hombre de buen semblante
GALÁN
23 Cantante británica de las canciones "Hello" y "Skyfall"
ADELE
24 Docto
SABIO
25 Metedura de ___: error
PATA
26 Recurso de navegación
GPS
27 ___ Penn, actor estadounidense
SEAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Situación alarmante. Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
Tips. Qué implica “dormir bien” y por qué a algunas personas les cuesta lograr un sueño reparador
Fuertes chaparrones. Alerta por tormentas severas en varias provincias, así estará el clima este sábado según el último pronóstico del SMN
- 1
Murió una pareja en un choque frontal en la Ruta 3
- 2
Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
- 3
Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única
- 4
Javier Milei evalúa darles un aumento de sueldo a sus ministros a partir de enero