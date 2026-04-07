Día 39 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este martes 7 de abril en su 39° día de guerra. El presidente Donald Trump afirmó que el régimen iraní hizo una “propuesta significativa” para llegar a un acuerdo de alto el fuego, pero advirtió que tienen hasta la noche de este martes para acordar la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, o haría arrasaría Irán.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay una “propuesta significativa” de Irán para llegar a un acuerdo, pero todavía mantiene su ultimátum y advirtió que “todo el país podría ser arrasado mañana (martes) a la noche”.
- Israel volvió a atacar el yacimiento de gas más grande del mundo mientras hay rumores sobre negociaciones.
- Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi.
- Trump puso fecha y hora para lo que se espera que sea un feroz ataque por parte de Estados Unidos.
- El presidente de Estados Unidos aseguró que las fuerzas estadounidenses atacarán centrales eléctricas y puentes de Irán. Israel hizo lo propio, sobre la infraestructura ferroviaria iraní.
- Por otra parte, el mandatario de EE.UU. amenazó con la cárcel a quien filtró información sobre el operativo de rescate de los tripulantes del F-15 derribado. nuevos detalles.
- En tanto, desde Teherán sugirieron que el rescate del segundo piloto podría haber sido para robar uranio enriquecido.
Otros hechos de importancia
- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que el plan de 15 puntos enviado por Estados Unidos “no resulta aceptable en absoluto”.
- Irán llama a jóvenes atletas a formar cadenas humanas alrededor de las plantas de energía.
- Israel volvió a atacar Líbano y murieron al menos 9 personas.
- El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, afirmó que “los asesinatos y los crímenes” de EE.UU. “no socavarán la causa yihadista de las fuerzas armadas iraníes”.
- Murieron al menos cuatro personas por un ataque efectuado por Irán que impactó en Haifa.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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