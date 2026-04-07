Día 39 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este martes 7 de abril en su 39° día de guerra. El presidente Donald Trump afirmó que el régimen iraní hizo una “propuesta significativa” para llegar a un acuerdo de alto el fuego, pero advirtió que tienen hasta la noche de este martes para acordar la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, o haría arrasaría Irán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que hay una “propuesta significativa” de Irán para llegar a un acuerdo, pero todavía mantiene su ultimátum y advirtió que “todo el país podría ser arrasado mañana (martes) a la noche”.

, dijo que hay una “propuesta significativa” de Irán para llegar a un acuerdo, pero todavía y advirtió que “todo el país podría ser arrasado mañana (martes) a la noche”. Israel volvió a atacar el yacimiento de gas más grande del mundo mientras hay rumores sobre negociaciones.

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