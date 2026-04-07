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Día 39 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Personal de emergencia se encuentra detrás de vehículos dañados en una calle frente a un edificio alcanzado por un ataque con proyectiles iraníes en Ramat Gan, en el centro de Israel, el 6 de abril de 2026 (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Personal de emergencia se encuentra detrás de vehículos dañados en una calle frente a un edificio alcanzado por un ataque con proyectiles iraníes en Ramat Gan, en el centro de Israel, el 6 de abril de 2026 (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP)ILIA YEFIMOVICH - AFP

El conflicto en Medio Oriente entra este martes 7 de abril en su 39° día de guerra. El presidente Donald Trump afirmó que el régimen iraní hizo una “propuesta significativa” para llegar a un acuerdo de alto el fuego, pero advirtió que tienen hasta la noche de este martes para acordar la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, o haría arrasaría Irán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní
Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní

Otros hechos de importancia

En la imagen se observa un edificio derrumbado tras el bombardeo israelí nocturno en Nabatieh, al sur del Líbano, el 6 de abril de 2026 (Foto: Abbas Fakih / AFP)
En la imagen se observa un edificio derrumbado tras el bombardeo israelí nocturno en Nabatieh, al sur del Líbano, el 6 de abril de 2026 (Foto: Abbas Fakih / AFP)ABBAS FAKIH - AFP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán
Estados Unidos destruyó el puente más alto de IránATTA KENARE - AFP
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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