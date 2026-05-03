Las respuestas al crucigrama del domingo 3 de mayo

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 5 debe responder a la definición de qué es "Proporcionaba, suministraba", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Atrevido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow

DEPP

5 Proporcionaba, suministraba

DABA

9 Juntaré, uniré

ATARÉ

11 Sin humedad (pl.)

SECOS

12 Lengua céltica de una nación de Reino Unido

GALÉS

13 Ganancia excesiva

USURA

14 Último libro del Nuevo Testamento

APOCALIPSIS

16 "Como lo hago yo"

ASÍ

17 Gigante de la mitología griega

ATLAS

18 Caminé por distracción

PASEÉ

20 Danza

BAILE

22 Neón o xenón

GAS

25 Pasadas a otro momento

POSTERGADAS

28 Dejar ___: no intervenir

ESTAR

29 Ladrillo secado al sol

ADOBE

30 Atrevido

OSADO

31 Una obra de albañilería

PARED

32 Agencia que utiliza servicios de SpaceX

NASA

33 "La mejor almohada es la conciencia ___"

SANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Arma blanca de hoja corta

DAGA

2 Avance en el desarrollo de una acción

ETAPA

3 Trozos largos de madera

PALOS

4 Realizada con mucha prisa

PRECIPITADA

5 A banderas ___: de manera clara

DESPLEGADAS

6 Achaca, culpa

ACUSA

7 ___ Yeltsin: primer presidente electo de Rusia

BORÍS

8 Sobresalen de las vasijas

ASAS

10 "¡No vuelvas a hablarme de ___ manera!"

ESA

11 Habitación de lujo de un hotel

SUITE

15 Rayo producido por un dispositivo electrónico

LÁSER

19 Extensión del tejado

ALERO

20 ___ nova, estilo musical brasileño

BOSSA

21 Cuernos del ciervo

ASTAS

23 Reverencia con respeto

ADORA

24 Tienen información sobre

SABEN

25 Pieza más numerosa en el tablero de ajedrez

PEÓN

26 Marca de ropa estadounidense

GAP

27 Material de algunas corbatas

SEDA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.