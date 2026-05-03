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Las respuestas al crucigrama del domingo 3 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ganancia excesiva”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 5 debe responder a la definición de qué es "Proporcionaba, suministraba", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Atrevido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow
DEPP
5 Proporcionaba, suministraba
DABA
9 Juntaré, uniré
ATARÉ
11 Sin humedad (pl.)
SECOS
12 Lengua céltica de una nación de Reino Unido
GALÉS
13 Ganancia excesiva
USURA
14 Último libro del Nuevo Testamento
APOCALIPSIS
16 "Como lo hago yo"
ASÍ
17 Gigante de la mitología griega
ATLAS
18 Caminé por distracción
PASEÉ
20 Danza
BAILE
22 Neón o xenón
GAS
25 Pasadas a otro momento
POSTERGADAS
28 Dejar ___: no intervenir
ESTAR
29 Ladrillo secado al sol
ADOBE
30 Atrevido
OSADO
31 Una obra de albañilería
PARED
32 Agencia que utiliza servicios de SpaceX
NASA
33 "La mejor almohada es la conciencia ___"
SANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Arma blanca de hoja corta
DAGA
2 Avance en el desarrollo de una acción
ETAPA
3 Trozos largos de madera
PALOS
4 Realizada con mucha prisa
PRECIPITADA
5 A banderas ___: de manera clara
DESPLEGADAS
6 Achaca, culpa
ACUSA
7 ___ Yeltsin: primer presidente electo de Rusia
BORÍS
8 Sobresalen de las vasijas
ASAS
10 "¡No vuelvas a hablarme de ___ manera!"
ESA
11 Habitación de lujo de un hotel
SUITE
15 Rayo producido por un dispositivo electrónico
LÁSER
19 Extensión del tejado
ALERO
20 ___ nova, estilo musical brasileño
BOSSA
21 Cuernos del ciervo
ASTAS
23 Reverencia con respeto
ADORA
24 Tienen información sobre
SABEN
25 Pieza más numerosa en el tablero de ajedrez
PEÓN
26 Marca de ropa estadounidense
GAP
27 Material de algunas corbatas
SEDA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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