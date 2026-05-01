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Las respuestas al crucigrama del viernes 1 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Obregón, actriz de España”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Estado de EE. UU., su capital es Columbus", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Guarniciones de las caballerías". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cambiar
TROCAR
7 Pila con 1,2 o 1,5 V
AAA
10 Sustancia como el ámbar o la baquelita
RESINA
11 "El ___ es el olvido del yo": frase de Amiel
AMOR
12 Embistes, acometes
ATACAS
13 Cinco en inglés
FIVE
14 "El pueblo unido jamás ___ vencido"
SERÁ
15 Pierdan el equilibrio
CAIGAN
17 Mueve hacia otra ubicación
TRASLADA
19 Más ___ que el agua: evidente
CLARO
22 Movimientos al caminar
PASOS
23 Sencillez
HUMILDAD
25 Teñir de negro
ATEZAR
26 Estado de EE. UU., su capital es Columbus
OHIO
30 Conducto por donde circula la sangre
VENA
31 Guarniciones de las caballerías
ARREOS
33 Labrar el campo
ARAR
34 ___ de risa: muy divertido
MUERTO
35 "¿Y dónde están ___ demás?"
LOS
36 Deseos intensos
ANSIAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 En seguimiento de
TRAS
2 Desafié
RETÉ
3 Emprender con audacia
OSAR
4 Cerrar la herida progresivamente
CICATRIZAR
5 ___ Obregón, actriz de España
ANA
6 Frota con las uñas
RASCA
7 Compañeras de confianza
AMIGAS
8 Que tiene forma de huevo
AOVADO
9 Lugares para la lucha
ARENAS
11 Amoladores
AFILADORES
16 Armazón en forma de equis
ASPA
18 Varía de dirección (el viento)
ROLA
19 Muchacho español
CHAVAL
20 Martín ___, teólogo nacido en el siglo XV
LUTERO
21 Placenteras
AMENAS
24 Obra literaria para representación
DRAMA
27 Lesioné
HERÍ
28 Novena letra del alfabeto griego
IOTA
29 Mamíferos en áreas boscosas y montañosas
OSOS
32 Correr en Chicago
RUN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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