Las respuestas al crucigrama del viernes 1 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Estado de EE. UU., su capital es Columbus", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Guarniciones de las caballerías". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cambiar

TROCAR

7 Pila con 1,2 o 1,5 V

AAA

10 Sustancia como el ámbar o la baquelita

RESINA

11 "El ___ es el olvido del yo": frase de Amiel

AMOR

12 Embistes, acometes

ATACAS

13 Cinco en inglés

FIVE

14 "El pueblo unido jamás ___ vencido"

SERÁ

15 Pierdan el equilibrio

CAIGAN

17 Mueve hacia otra ubicación

TRASLADA

19 Más ___ que el agua: evidente

CLARO

22 Movimientos al caminar

PASOS

23 Sencillez

HUMILDAD

25 Teñir de negro

ATEZAR

26 Estado de EE. UU., su capital es Columbus

OHIO

30 Conducto por donde circula la sangre

VENA

31 Guarniciones de las caballerías

ARREOS

33 Labrar el campo

ARAR

34 ___ de risa: muy divertido

MUERTO

35 "¿Y dónde están ___ demás?"

LOS

36 Deseos intensos

ANSIAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 En seguimiento de

TRAS

2 Desafié

RETÉ

3 Emprender con audacia

OSAR

4 Cerrar la herida progresivamente

CICATRIZAR

5 ___ Obregón, actriz de España

ANA

6 Frota con las uñas

RASCA

7 Compañeras de confianza

AMIGAS

8 Que tiene forma de huevo

AOVADO

9 Lugares para la lucha

ARENAS

11 Amoladores

AFILADORES

16 Armazón en forma de equis

ASPA

18 Varía de dirección (el viento)

ROLA

19 Muchacho español

CHAVAL

20 Martín ___, teólogo nacido en el siglo XV

LUTERO

21 Placenteras

AMENAS

24 Obra literaria para representación

DRAMA

27 Lesioné

HERÍ

28 Novena letra del alfabeto griego

IOTA

29 Mamíferos en áreas boscosas y montañosas

OSOS

32 Correr en Chicago

RUN

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.