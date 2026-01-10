Nuevos requisitos para la ciudadanía americana en 2026: los perfiles que aprueba el Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó a través de sus redes sociales los nuevos requisitos para el trámite de la ciudadanía americana. Estas actualizaciones, anunciadas el año pasado, siguen vigentes en este 2026.

Requisitos para la ciudadanía americana en 2026

A forma de recuento, la agencia publicó una serie de nuevas medidas para el proceso de naturalización, por el cual la mayoría de los solicitantes obtienen la ciudadanía. Uno de estos cambios fue el que se hizo en el examen de educación cívica, uno de los requisitos indispensables para conseguir el beneficio.

El Uscis administrará el examen actualizado a los extranjeros que presenten sus solicitudes de naturalización a partir del 20 de octubre de 2025 Freepik

“Nuestra nueva versión garantizará que todos los nuevos ciudadanos comprendan el privilegio de la ciudadanía y lo que significa ser estadounidense”, escribió la agencia en X, este lunes 5 de enero.

En septiembre del año pasado, el Uscis anunció una versión revisada del examen de naturalización que:

Amplió el banco de preguntas de 100 a 128.

Aumentó el número en cada prueba en entrevista de diez a 20.

Elevó la puntuación para aprobar de seis a 12 respuestas correctas.

Los extranjeros que presentaron el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, después del 20 de octubre de 2025, tomarán el nuevo examen, quienes lo hicieron antes, todavía podrán hacer su prueba con los lineamientos de la versión 2008.

Actualizaciones de Uscis en el trámite de naturalización

La agencia también recordó que sigue vigente el requisito de verificación vecinal, una práctica que restableció para realizar investigaciones de los posibles nuevos ciudadanos.

“El Uscis ha fortalecido la evaluación y verificación de antecedentes de los extranjeros que desean obtener la ciudadanía visitando vecindarios para reunirse con vecinos y empleadores y verificar su elegibilidad para estar aquí, su carácter y su asimilación a nuestra forma de vida”, indicó en X.

En 2025, el Uscis implementó nuevos requisitos para el trámite de naturalización Freepik

El propósito de una investigación vecinal es verificar la elegibilidad de los extranjeros para la naturalización mediante la revisión de su residencia, carácter moral, lealtad a la Constitución de Estados Unidos y compromiso con el bienestar de la nación.

La agencia precisó que comenzó a realizar estas pesquisas en noviembre de 2025, y con su anuncio en redes sociales confirma que se trata de un requisito que sigue vigente en este 2026.

Buen carácter moral: a quiénes aprueba el Uscis

Cuando se realiza una solicitud de naturalización, el peticionario debe demostrar que es y ha sido una persona de buen carácter moral. El propósito de las autoridades es asegurar que el extranjero sea apto para convertirse en ciudadano, al reflejar los valores y estándares esperados.

En general, el extranjero debe demostrar la buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta el momento de prestar el Juramento de Lealtad en la ceremonia de ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el trámite de naturalización Eric Gay - AP

El Uscis explica en su Manual de Políticas que evaluación que realiza un funcionario para determinar el GMC incluye la revisión de:

Los antecedentes del extranjero.

del extranjero. Las declaraciones proporcionadas en la solicitud de naturalización.

proporcionadas en la solicitud de naturalización. El testimonio oral proporcionado durante la entrevista.

Sin embargo, las acciones previas al período legal establecido también pueden influir en el cumplimiento del requisito. En general, el oficial deberá considerar la totalidad de las circunstancias y sopesar todos los factores, favorables y desfavorables.