100% Online. La otra manera de llegar a un MBA

En estos tiempos de pandemia, y ante la imposibilidad de concurrir a las aulas, la educación viró rápidamente hacia las clases virtuales. Sin embargo, es fácil y erróneo englobar a toda la formación que se imparte de manera online como si se tratara tan solo de un cambio de formato.

Desarrollar un programa académico que sea 100% online requiere deconstruir los modelos presenciales conocidos para pensar desde cero y con otra lógica cómo garantizar que se cumplan los mismos objetivos. Un buen ejemplo de esto es el MBA Online que IAE acaba de anunciar para este 2021. Cómo se construyó, qué desafíos afrontaron durante el desarrollo y por qué eligieron un modelo asincrónico son algunas de las preguntas que surgen a la hora de indagar qué implica pensar un programa tan ambicioso como un MBA para un formato 100% online.

“Este proyecto tiene su génesis hace más de dos años, es decir que es previo a la pandemia”, comenta Gustavo Calatrava, director académico del MBA Online de IAE Business School. “Percibimos que las necesidades de educación iban cambiando, éramos conscientes de la necesidad de generar acceso al conocimiento a personas que no tienen medios, que no tienen condiciones de trasladarse o que tienen problemas con el hecho de abandonar sus trabajos o sus familias. Es por todo esto que decidimos ofrecer el valor educacional IAE de posgrados en modo online”. Necesidades o dificultades que se incrementaron ante la pandemia.

Gustavo Calatrava

Del prejuicio al convencimiento

Cuando en IAE se planteó la necesidad de ofrecer un MBA Online, el primer gran desafío que hubo que enfrentar fue el propio convencimiento. Hoy, con un año de educación virtual obligada por el contexto, el prejuicio sobre la formación a distancia disminuyó bastante. Pero hace dos o tres años las resistencias y las dudas eran mucho mayores.

“Para nosotros la pregunta era: ¿vamos a poder hacer lo mismo? No es que pensáramos que el MBA Online fuera algo de menor calidad, pero sí que había cosas del presencial que te perdías”, recuerda Carolina Dams, directora académica y de Innovación de IAE Business School. “Una preocupación muy concreta que teníamos es la del networking, es decir, la capacidad que tienen las personas de relacionarse con colegas y con profesores en uno de estos cursos, que es un valor muy buscado”, completa Calatrava.

Carolina Dams.

La calidad académica, el networking, el trabajo en equipo o el mentoreo son algunos de los pilares básicos del MBA del IAE que había que garantizar en el nuevo formato online. Para llevar adelante esa tarea, la Escuela de Negocios convocó a Emeritus, una compañía de tecnología que se especializa en desarrollar cursos y programas para el mundo virtual. “El objetivo fue preservar la esencia del MBA, queríamos que los estudiantes pudieran desarrollar el carácter tan especial que tiene IAE y que ejecutivos extranjeros también pudieran participar. Tuvimos que pensar en aquellos atributos que de manera presencial se daban implícitamente y volverlos explícitos. Como institución, el IAE pone un énfasis especial en el desarrollo de seres humanos, así como también en el desarrollo de personas de negocios”, cuenta Allan Fisher, director de Academics Business de Emeritus.

Dentro de la educación virtual existe la modalidad sincrónica y la asincrónica. El IAE, junto a Emeritus, optaron por una combinación entre ambas, que tiene como base a los videos, lecturas y trabajos más que a las clases en vivo. Este formato les ofrece a los alumnos mucha más flexibilidad en la cursada. “Frente al éxito de nuestro MBA presencial, la primera reacción fue la de clonarlo en una versión adaptada al mundo digital. Pero esto no es así, con el tiempo te das cuenta que no es lo mismo. Si bien persigue el mismo objetivo y llega al mismo punto, no atraviesa los mismos caminos. Hay que desarrollar contenidos, formas y vehículos que son exclusivos del mundo en línea. Dejás de perseguir ese espejo del presencial y desarrollás contenidos desde cero”, resume Calatrava.

Flexibilidad y diversidad

Cómo se diseña un MBA Online - IAE y Emeritus.

El MBA Online de IAE está organizado en 10 módulos correlativos pensados para ser completados en dos años. Cada módulo se hace aproximadamente en nueve semanas, con apenas un 20% que debe ser cursado en vivo o con trabajos en equipo. El 80% restante lo administra cada alumno. De los 10 módulos, 8 son regulares y los últimos dos a elección del estudiante.

Un atributo clásico del MBA del IAE, que es la variedad de perfiles, se verá ampliado en este formato online por su llegada a alumnos de toda Latinoamérica. La virtualidad les da acceso a profesionales hispanoparlantes de toda la región, por lo que los grupos tendrán una diversidad cultural mucho mayor. Otro rasgo distintivo del MBA Online es el de la figura del coach transformacional, una persona que acompañará al alumno durante los dos años interiorizándose sobre sus sensaciones con el programa y quien podrá brindarle asesoramiento sobre su futuro profesional.

Con el sello del IAE, el MBA Online es también para todos sus alumnos una experiencia transformacional. “Aspiramos a tener un impacto en las personas. Queremos gente que pueda cambiar el mundo”, concluye Calatrava.

