5 consejos para gastar menos en tus compras mensuales (y una suscripción que se paga sola)

Entre aumentos de precios, promociones confusas y compras impulsivas, cada vez más personas buscan estrategias concretas para cuidar el bolsillo. No es casual que crezcan las búsquedas de frases como “descuentos en el super”, “cupones para celulares” u “ofertas en sábanas”. Es que la necesidad de ahorrar se volvió parte de la rutina. Y en ese contexto, Club LA NACION aparece como mucho más que una suscripción: es una herramienta real para gastar menos todos los meses, sin resignar calidad ni tiempo en buscar promociones.

Desde la app y la web y sin esfuerzo, se accede a beneficios online y presenciales que impactan directamente en las compras diarias. A continuación, cinco ejemplos concretos que muestran cómo podés empezar a ahorrar hoy mismo.

1. Tu compra quincenal, con descuento

Hacer las compras en el súper también puede incluir ahorro: con Club accedés a descuentos en tiendas como Carrefour, tanto físicas como online.

Hacer una compra quincenal en el supermercado puede implicar un gasto considerable. Pero si aprovechás los descuentos que tienen los socios de Club, podés reducir significativamente el ticket final.

Por ejemplo, una compra para 15 días en Carrefour que cuesta $143.723 puede tener un ahorro directo de $21.558,45 con Club LA NACION. Todo, gracias a un descuento del 15% los lunes sin tope de reintegro y que aplica en tiendas Carrefour Hiper, Market, Express y Carrefour.com.ar.

2. Renová tu celular sin pagar de más

Desde la comodidad de un click es posible acceder a un nuevo teléfono con un gran descuento.

Los dispositivos tecnológicos suelen ser una de las inversiones más importantes del año. ¿Y si te contamos que podrías ahorrar más de $100.000 sin tener que buscar ofertas ni esperar eventos de descuentos?

De la mano de Club y gracias al 10% en compra online y presencial todos los días, un celular Samsung Galaxy S24 FE, que cuesta $1.499.999, puede tener un descuento de $150.000.

3. Llevate la cafetera que querías (y gastá menos en cafés fuera de casa)

¿Una cafetera con la que sentirte un barista en casa? Está mucho más cerca con los beneficios de Club.

Incorporar una cafetera de cápsulas puede ser una forma de ahorrar a largo plazo, pero incluso la compra inicial puede costarte menos.

Pensalo así: si compraras la cafetera Nescafé Dolce Gusto Genio S Blanca en Shop Nestlé por $227.432, con Club LA NACION accederías a un descuento de $34.114. Esto se debe al beneficio del 15% en compra online en máquinas Nescafé Dolce Gusto los martes y jueves.

4. Comprá ropa de cama de calidad (y pagá menos)

En Arredo, llená el carrito sin miedo y renová tu blanquería.

Renovar los juegos de sábanas para toda la familia puede parecer un gasto considerable y que muchas veces dejamos para más adelante. Sin embargo, con los beneficios adecuados puede transformarse en una oportunidad. En una marca como Arredo, reconocida por su diseño y calidad, podés acceder a importantes descuentos como socio de Club LA NACION: cuenta con el 25% para socios BLACK y el 20% para Premium en compra online y presencial los lunes y martes.

Por ejemplo, una compra de $354.950 en ropa de cama puede tener un ahorro directo de $70.990.

5. Disfrutá del cine al 2x1 (y ahorrá más de lo que imaginás)

Ir al cine acompañado se disfruta más que nunca con los 2x1 de Club.

Las salidas también pueden incluir ahorro. Con el beneficio de Club LA NACION, accedés a 2x1 en entradas de cine en Hoyts y Cinemark en salas seleccionadas.

Así, si una entrada general cuesta $13.400, con Club pagás lo mismo y entran dos. Es decir, ahorrás $13.400 cada vez que vas acompañado.

Club LA NACION cuesta menos de lo que imaginás y te permite ahorrar mucho más. Desde el supermercado hasta el cine, pasando por tecnología, deco y cafeteras, cada beneficio suma. Conocé todos los descuentos y empezá a pagar menos en tus compras diarias. ________________________________________________________

