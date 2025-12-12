Muchos se hacen la pregunta sobre a qué hora amanece este viernes 12 de diciembre. Ya es posible conocer el horario en que el sol saldrá ese día.

De esa forma, se puede organizar la rutina diaria u otras actividades como senderismo, pesca y agricultura para aprovechar el día al máximo. Además, es una buena oportunidad para ver este fenómeno natural en su máximo esplendor.

Muchos aprovechan para hacer ejercicio al momento del amanecer para aprovechar al máximo el día Shutterstock

Cabe recordar que el domingo 21 de diciembre se dará el solsticio de verano en el hemisferio sur, por lo que afecta a la Argentina. Este evento astronómico marca el inicio de la estación más cálida del año. Además, se da el día más largo del año, donde amanece bien temprano y el sol se pone lo más tarde posible. Por lo tanto, será la jornada en que habrá mayor duración de la luz solar.

El horario del amanecer puede variar según la ubicación y la época del año. Por un lado, la latitud influye en la amplitud de la variación estacional: cerca del Ecuador cambia poco, pero en latitudes medias como en la Argentina puede haber una diferencia de unas dos horas entre los distintos solsticios. En tanto, la estación del año depende de la inclinación axial de la Tierra, que hace que durante verano del hemisferio sur amanezca antes que en invierno.

A qué hora amanece este viernes 12 de diciembre

El horario preciso en que será el amanecer este viernes 12 de diciembre

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), en Buenos Aires el crepúsculo matutino será pasadas las 5 de la mañana. Es el período de claridad parcial en el cielo que ocurre justo antes del amanecer. Aunque el Sol está por debajo del horizonte, sus rayos se dispersan en la atmósfera e iluminan el cielo de forma gradual hasta que amanezca.

Acto seguido, el amanecer de este viernes 12 de diciembre ocurrirá a partir de las 5.34. Se trata del momento preciso en que el borde superior del sol emerge por encima del horizonte. Este marca el inicio del día y la transición de la noche a la luz diurna total.

A qué hora atardece este viernes 12 de diciembre

También es posible adelantar el horario del atardecer Shutterstock

La puesta del Sol es el momento preciso en que el borde superior del Sol desaparece por debajo del horizonte, lo que marca el fin del día y el inicio del crepúsculo vespertino. El SHN señala que el atardecer será a las 20.

En tanto, el crepúsculo vespertino, que es el momento de iluminación parcial del cielo que ocurre justo después del atardecer, se dará a partir de las 20.29. Durante este evento que se da después del atardecer, el Sol se encuentra por debajo del horizonte, pero su luz se dispersa en la atmósfera y produce una transición gradual hacia la noche.

A qué hora será el amanecer y el atardecer por el solsticio de verano

El domingo 21 de diciembre el amanecer sucederá a las 05.37, mientras que el Sol se pondrá a las 20.35. De esa forma, será el día más largo del año y, desde este momento, la cantidad de horas de luz solar irán disminuyendo hasta llegar al solsticio de invierno.