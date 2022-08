Alfajor con huevo frito y bife: mostró el “desayuno argentino” que sirven en Londres y generó un debate en las redes

Al salir de viaje o mudarse al extranjero, siempre se echan de menos las costumbres del propio país. Por ello, los comercios gastronómicos se extendieron con gran variedad de diferentes culturas. Aunque, en ocasiones, pueden adaptarse de manera errónea. Un argentino fue en busca de un desayuno de su país natal en la ciudad de Londres, Inglaterra (Reino Unido), pero lo que detallaban en la carta le sorprendió.

“Vine a un café argentino en Londres y el desayuno argentino es: un bife, dos huevos fritos, una medialuna y un alfajor”, detalló el joven a través de su cuenta de Twitter. “Cómo olvidar esos tremendos bifes de chorizo con puré a las 6 de la mañana, antes de ir al colegio”, agregó, con un toque de ironía.

un argentino mostró la oferta de desayuno en la carta de un restaurante en Londres. Twitter: @suric4taaa

La publicación se volvió viral en la red social y acumuló casi 1500 retuits y más de 41 mil likes. Entre las risas de los usuarios, además, generó un debate sobre cuál es el desayuno típico e ideal que representa a la Argentina.

“El mate, sin duda”, expresó una usuaria. Otro compartió una foto con un termo, el mate y alfajorcitos de maicena. “Es carne y huevos, zafan, y el alfajor y la medialuna no están mal si no abusás de las calorías el resto del día”; “banco igual, toda mi vida de estudiante desayuné lo que había en la heladera, con mate. A veces milanesa, otras tarta, y en el camino me clavaba una factura”; apuntaron.

Además, un usuario expresó: “Si somos justos, acá le ponemos nombre de países a cualquier cosa que se hace y te dicen: ‘Así se hace el queso francés’, por ejemplo. Dejemos que los deliren un poco. Si alguna vez vienen a la Argentina, se sorprenderán de desayunar mate cocido y pan”.

La experiencia del desayuno le recordó a otro argentino la descripción de la pizza “típica” en la carta de un restaurante de Australia: “Tomate fresco, jamón, espinaca, queso en fetas, aceitunas y aceite de ajo”.

Comida argentina

Y es que, cuando un argentino emigra, extraña su país, pero también los alimentos y la cultura a la que está acostumbrado. Es el caso de una joven argentina que ahora reside en Estados Unidos. Se centró en la búsqueda de los productos que solía consumir en su país natal y compartió los detalles a través de videos en su cuenta de Tiktok.

“Hay un supermercado internacional que tiene una sección dedicada a la Argentina, así que vine a comprar varios ingredientes que necesito para cocinar algo para mi cumpleaños. Espero encontrar todo”, detalló la joven, en el video de la red social, que se volvió viral.

Tiktoker encuentra el lugar perfecto para comprar comida argentina en USA y lo comparte en redes

Galletas formis, chocolinas, polenta, dulce de membrillo y de batata, bombones bonobon, yerba para el mate y hasta el mítico dulce de leche. Todos estos productos encontró la tiktoker en el supermercado Saraga, en el estado de Indiana.

“Tienen precios súper baratos”, expresó la argentina, que gastó en el total de su compra $18. Aunque agregó: “La parte de golosinas me desilusionó bastante, porque no había alfajores”.