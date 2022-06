Mostró el indescifrable desayuno que le sirvieron en primera clase y la aerolínea tuvo que salir a dar explicaciones

La imagen de un desayuno que sirvieron en la primera clase de un vuelo entre África y Europa sorprendió a la comunidad virtual y generó una ola de repudio. La polémica terminó con la aerolínea disculpándose por lo sucedido. “Esto claramente no cumple con nuestros altos estándares habituales”, aseguraron desde la empresa aeronáutica.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando una periodista compartió a través de su cuenta de Twitter una foto del lamentable plato. “Desayuno de primera clase con British Airways. ¿Algo para decir?”, escribió en la publicación que fue acompañada por la imagen en la que se ve un desayuno que incluye una salchicha quemada, algo que parece una hamburguesa, hongos y acompañamientos difíciles de identificar.

El tuit generó una ola de repudio Twitter @ladyjaney75

El tuit no pasó desapercibido y rápidamente superó los 2700 likes. Además, acumuló más de 5800 comentarios de usuarios que no dejaron pasar la oportunidad para quejarse del servicio y advertir sobre lo repulsiva que parece la comida. “Una salchicha está bien. La papa asada es rara para el desayuno, pero la comería. Los champiñones no son para todos los gustos, pero bueno... Ahora, ¿qué son las otras dos cosas del plato? ¡No parecen pertenecer a la categoría de alimentos!”, escribió una persona, en tanto que otra consideró: “Ni tocaría esa salchicha. Parece sucia”.

Por su parte, otro tuitero aseveró: “No hay nada de primera clase en eso. Hay tres cosas que son casi inidentificables. Debe ser huevo, porque es un desayuno, pero parece ensalada de papa. ¿Esas cosas amarillas qué son? ¿Y lo marrón? Eso no es un flan negro, ¿qué es? Creo que es tomate, pero está quemado”. Un usuario no le dio más vueltas al asunto y fue tajante: “Se ve asqueroso”.

Incluso, una persona se animó a bromear al respecto: “He estado pensando en esto y mi consejo es comer primero los champignones con la esperanza de que sean alucinógenos y que el resto parezca comestible”. Mientras que otra ironizó: “Declararía esto en la Aduana como un crimen de odio”.

Desde la aerolínea salieron a disculparse por lo sucedido LA NACION

Según informó la periodista que viralizó la foto al Daily Mail, la imagen se la había mandado un amigo, y la comida fue servida en un vuelo entre Abuya y Londres. Se estima que un pasaje entre la capital nigeriana y la inglesa cuesta más de 7800 dólares. “Solo la compartió porque estaba muy disgustado, pero no esperaba que se volviera viral”, aclaró la comunicadora. A su vez, contó que aún estaban intentando descifrar qué le habían servido a su amigo.

Desde British Airways debieron disculparse por la comida y en diálogo con el medio británico, un portavoz de la compañía aérea explicó: “Estamos hablando con nuestros proveedores de servicios de catering externos para comprender qué sucedió aquí, ya que esto claramente no cumple con nuestros altos estándares habituales”. A su vez, completaron: “Lamentamos haber defraudado a nuestros clientes en esta ocasión”.