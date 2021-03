Analía Franchín reveló que Diego Maradona quiso conquistarla antes de que fuera novia de Guillermo Coppola

Analía Franchín reveló que Diego Maradona quiso conquistarla antes de convertirse en la novia de Guillermo Coppola. La revelación sucedió en el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammón por América.

La periodista recordó cómo se inició su relación con el manager del futbolista y contó que los conoció el mismo día. “Los conocí a los dos a la vez. Yo hacía notas para Intrusos y fui a un restaurante al que íbamos todos los noteros a la noche a mendigar un chori. ¡Estábamos horas y horas hasta las tres de la mañana haciendo la recorrida”, explicó.

Franchín recordó que ese día estaba Diego. “Le hice la nota y cuando estaba terminando me encajó un beso. Yo me corrí. ¡Oiga señor! Y ahí empezó. Consiguió mi teléfono, me empezó a llamar a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana. Un amor, un ídolo y todo, pero no”, contó.

Tiempo después comenzó su romance con Guillermo Coppola. “Se prendió fuego la casa de Barrio Parque y en un canal pusieron que yo me había ido apenas comenzaron a salir las llamas. Yo que en mi vida entera había pisado Barrio Parque. No tenía idea”, detalló acerca de los inicios del amor.

Ese episodio fue el puntapié inicial para la relación. Cuando volvieron a cruzarse, Coppola le dijo en broma: “Mi novia, la fugitiva”. Y Franchín le respondió: “Ay sí, qué delirio, ¿de dónde sacaron eso?”. Así empezamos a hablar”.

LA NACION