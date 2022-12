Año Nuevo: Google se despide del 2022 con un último doodle

escuchar

El mundo entero se prepara para despedir al 2022 y Google no quiso quedarse atrás. Para continuar con la tradición de cada año, al entrar al buscador, el logo, en vez de lucir los los colores y tipografía de siempre, aparece con una particular sorpresa.

Google celebra el Año Nuevo con un divertido doodle

Para el doodle de Google del 31 de diciembre, los diseñadores convirtieron las letras en llamativas luces navideñas, sumaron puntos de colores en el fondo y un enorme círculo amarillo que lee 2022 en violeta ubicado justo en el centro. Asimismo, cada número cuenta con una tierna cara sonriente y, al entrar a la página oficial, las figuras comienzan a moverse, saltar de un lugar a otro y guiñar los ojos.

Pero eso no es todo. Al igual que en todas las oportunidades en las que la plataforma modificó el logo para conmemorar una fecha en particular, al clickear sobre la misma lleva a todos los resultados de búsqueda relacionados con el evento en sí. En esta ocasión, no solo muestra diversos links vinculados a la celebración de Fin de Año, sino que la pantalla recibe al usuario con una lluvia de papel picado. Como si fuera poco, en la esquina superior izquierda hay una corneta que, al tocarla, vuelve a generar un estallido de colores.

La lluvia de papel picado que recibe a los usuarios

En la página oficial de los doodle de Google, puede leerse: “El doodle de hoy celebra Fin de Año, un momento para recordar el 2022 y pensar en un nuevo comienzo de cara al 2023. Ya sea que estés preparando los fuegos artificiales o definiendo nuevas metas para el próximo año, esperamos que grandes cosas lleguen en el 2023″.

Asimismo, debajo del diseño de hoy, se permite también ver aquellos que se mostraron en las vísperas del Año Nuevo del pasado, lista que incluye los doodles del 2011 al 2021.

¿Cuál es la historia de los doodles de Google?

Google celebra cada efeméride, evento festivo, aniversario de cumpleaños o fallecimiento de figuras históricas o fechas particulares con la adaptación de su logo. Pero, ¿de dónde salió esta costumbre que, lentamente, logró convertirse en una esperada tradición?

Para sorpresa de muchos, el concepto de los doodles comenzó mucho antes de que la misma empresa fuese creada. De acuerdo a la página oficial, la idea surgió en 1998, cuando Larry y Sergey -los fundadores- decidieron modificar el logotipo corporativo con el fin de confirmar su asistencia al festival Burning Man (en español, Hombre Ardiente), el cual tiene lugar en el desierto de Nevada, Estados Unidos.

El cambio consistió en agregarle una pequeña “o” extra por encima de las dos existentes para que leyera las siglas “OoO”, las cuales en inglés significan “out of office” o “fuera de la oficina” en español. El diseño en sí mismo era sencillo, pero asentó las bases de lo que se convertiría en una costumbre de la empresa y un hecho esperado por los millones de usuarios.

El doodle de Google por los 90 años del nacimiento de Quino, que fue diseñado por la artista argentina Azul Portillo

A lo largo de los años, los doodles no solo aumentaron en complejidad al sumar colores, dibujos, animación y hasta juegos interactivos a la pantalla principal del motor de búsqueda, sino que ayudaron a promocionar el trabajo de artistas y diseñadores de diversos rincones del mundo, quienes suelen ser convocados para encargarse de las modificaciones.

LA NACION