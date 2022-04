Así es el rascacielos más delgado del mundo y uno de los más altos de Nueva York

La arquitectura neoyorquina sorprende una vez más con sus edificios. Esta vez se trata del Steinway Tower, también conocido como Coffee Stirrer, debido a que es uno de los rascacielos más altos de la ciudad, pero también es el más delgado del mundo.

Con una altura de 435 metros, esta construcción se posiciona entre una de las más altas del mundo, por debajo del One World Trade Center, el cual tiene una longitud de 541 metros. Este edificio está ubicado en el oriente de Manhattan y está habilitado para vivienda. Cuenta con 60 apartamentos de lujo en sus 84 pisos, desde los cuales se puede apreciar una vista de 360 grados de la Gran Manzana.

Los apartamentos son muy angostos, ya que tienen un ancho igual al de una pista de bolos estándar. En las zonas comunes, la construcción alberga un comedor privado, tiendas de lujo, una piscina de 7.8 metros cuadrados, un gimnasio de doble altura con terraza y espacios al aire libre. Adicionalmente, hay servicio de conserjería disponible 24 horas.

Las residencias cuentan con acabados de lujo 111w57.com

¿Cuánto cuesta vivir allí?

La residencia más costosa es el Triplex Park Loggia Penthouse 72, un apartamento de tres pisos con cuatro dormitorios y cinco baños con acabados de lujo. Su precio es de 65.9 millones de dólares, mientras que el inmueble más económico tiene un valor de 7 millones de dólares. Los pisos de los apartamentos están hechos con piedra macauba blanca y cuentan con ascensor privado.

Los baños están revestidos de ónix blanco y sus bañeras están hechas a mano con níquel por el diseñador británico William Holland. Adicionalmente, la iluminación en este edificio es muy buena, ya que los ventanales de los dormitorios principales y los baños van desde el piso hasta el techo, desde los que se puede ver todo Manhattan.

Los pisos de los apartamentos están hechos con piedra macauba blanca Archivo

En cuanto al exterior, el rascacielos está conformado por bloques terracota que parecen cambiar de color con las diferentes temperaturas que brindan los ángulos de los rayos solares.

El apartamento más económico vale siete millones de dólares iStock

¿Qué es lo peor que puede pasar?

Según una reseña del medio The Guardian, la edificación tiene un defecto muy particular y es que en los últimos pisos se puede sentir constantemente un balanceo debido a los golpes que producen las corrientes de viento. Incluso, varios residentes han asegurado que a diario sufren de fuertes náuseas causadas por el movimiento, pero que no es un problema significativo que le reste valor a las viviendas.

Adicionalmente, esta parece ser una complicación usual que han sufrido otros rascacielos del sector como el 432 Park Avenue, donde residía antes la cantante Jennifer López.