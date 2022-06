Asombroso avistamiento: encuentran una cría de caimán perdida en pleno desierto

En los Estados Unidos la fauna es sumamente amplía y esconde muchos misterios en cuanto al esparcimiento de los animales. Uno de los casos que más asombró al mundo de las redes sociales fue el avistamiento de una cría de un caimán, quien se encontraba alojada debajo de un automóvil y sorprendió a los presentes. El motivo del asombro se justificó en el ambiente que merodean estas especies, que prefieren navegar en lugares con agua y no justamente en terrenos desérticos como los de Texas.

Alertados de la aparición del pequeño animal, la Oficina de Policía del Condado de Midland se hizo presente en el lugar de los hechos y fue uno de los agentes el que procedió a capturarlo. Su primera acción fue agacharse para tener una vista ideal del panorama. Luego, con una garrocha, que tenía una red en su perímetro, estiró su brazo y concretó el acto, ante la resistencia del lagarto, que según el video, se lo notaba asustado por todo el operativo que se desplegó sobre el.

Encuentran una cría de caimán perdida en pleno desierto

Con una jaula, que auspició de transportadora, el pequeño caimán fue introducido en el habitáculo y posteriormente, fue derivado a una veterinaria de la zona para que sea tratada por especialistas y colaboradores del servicio de guardas forestales.

En la cuenta de Twitter del destacamento policial, se intentó relajar las tensiones con un poco de humor: “Los caimanes hacen muchas preguntas, serían grandes interrogadores. Sus dientes son bastante intimidantes si nos preguntas”. E inmediatamente después de ese comentario, prosiguieron: “Sin embargo, no creemos que este tipo esté en nuestra plantilla en un futuro próximo”.

Las respuestas a esta publicación no se hicieron esperar y algunos usuarios dieron su punto de vista: “Definitivamente es un tipo pequeño, pero es poco probable que sea nativo del área, pero honestamente no me sorprendería, estuvieron al borde de la extinción en los años 60′ y 70′”.

Otros, por el contrario, pusieron en duda la procedencia del animal en cuestión: “No miré la foto, pero definitivamente no es un caimán, su hocico no es lo suficientemente redondo”.

Los caimanes son un género de la familia de los cocodrilos. Entre sus denominaciones aparecen como válidas las de yacaré o lagartos. Su hábitat, por lo general, son en regiones subtropicales y tropicales de América, desde Florida, Estados Unidos hasta el sur de Sudamérica.