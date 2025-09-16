Cinco errores que hacen que el color del pelo pierda vida demasiado rápido

Tras un cambio de look, el color suele lucir impecable en los primeros días. Sin embargo, muchas personas notan que al poco tiempo el tono empieza a verse apagado, pierde brillo o cambia su matiz. En realidad, el problema suele estar menos en el tinte y más en lo que se hace después.

Para Juliana Gutiérrez de la Cuadra, docente y speaker de Estilo e Imagen Personal, especialista en Color Style y Colorimetría, el problema comienza cuando se deja de lado el cuidado posterior. “El cabello es nuestro marco más expresivo. Un buen color puede realzar el rostro, pero si no hay una rutina adecuada, ese efecto se pierde fácilmente”, explica.

Además, recalca que elegir el tono adecuado es tan importante como mantenerlo: “El color de cabello no solo es una tendencia. Cuando está alineado con nuestra piel, ojos y estilo personal, potencia la armonía del rostro y comunica mejor quiénes somos”, puntualiza.

Cinco prácticas que impactan negativamente en el color del cabello

El uso de productos no adecuados para el cuidado del color puede generar un mayor deslave del color del cabello. Lavar el cabello todos los días, lo que acelera el desgaste del color y reduce su intensidad .

. Aplicar calor sin protección, porque planchas y secadoras sin sérum protector dañan la hebra y alteran el tono.

No mantener una rutina de cuidado post-coloración, ya que el resultado obtenido en el salón solo perdura si se continúa en casa.

Exponer el cabello de forma constante al sol, la humedad o la fricción sin ninguna barrera protectora, factores ambientales que también deterioran el color.

Hay que aplicar un sérum protector siempre. Foto:iStock

Para responder a estas necesidades, Norma Educadora de L’Oréal Professionnel, señala que hoy existen fórmulas diseñadas especialmente para prolongar la duración del color y proteger la fibra capilar.

Una de ellas es la nueva propuesta Vitamino Color Spectrum, desarrollada para atender las cinco dimensiones esenciales del color —brillo, saturación, contraste, tono y luminosidad— con activos que fortalecen la hebra y mantienen la intensidad del pigmento por más tiempo.

Se trata de una rutina que puede iniciar en el salón y continuar en casa de manera sencilla, logrando que el color conserve su vitalidad durante semanas.

Cinco prácticas que sí funcionan

Esperar entre 48 y 72 horas antes del primer lavado tras la coloración, lo que permite que el pigmento se adhiera mejor a la hebra.

Usar champú, acondicionador y mascarilla específicos para cabello teñido, ya que los productos comunes no ofrecen la misma protección.

específicos para cabello teñido, ya que los productos comunes no ofrecen la misma protección. Aplicar un sérum protector siempre, incluso si no se utilizan herramientas de calor, porque también crea una barrera frente al sol.

siempre, incluso si no se utilizan herramientas de calor, porque también crea una barrera frente al sol. Secar el cabello sin frotarlo con fuerza y optar por toallas suaves o de microfibra que cuiden la fibra capilar.

Espaciar los lavados día por medio y reforzar con productos que protejan del sol y la humedad para prolongar la intensidad del color.

Norma lo resume sin rodeos: “El tinte no es el final del proceso, es el inicio. El verdadero color duradero depende de lo que se hace después, en casa, todos los días. Y si se hace bien, el resultado se nota”.

Cuidar el color no requiere esfuerzos extremos ni fórmulas mágicas. Requiere información clara, productos adecuados y decisiones simples que, sumadas, permiten que el color no solo dure más, sino que se vea bien todo el tiempo.