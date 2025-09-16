Una capacidad clave para tener vínculos sanos y estables: cómo perdonar y dejar atrás el rencor

En una relación amorosa, perdonar no implica borrar lo sucedido ni justificar una conducta dañina. Más bien, se trata de aprender a soltar el rencor y encontrar un camino hacia la sanación emocional. Según especialistas en salud mental, esta decisión impacta tanto en la estabilidad de la pareja como en la salud física y psicológica de quien logra perdonar.

Perdonar no significa excusar lo que estuvo mal, sino liberarse de la carga emocional que puede afectar la relación y la vida personal. Mantener resentimientos de manera prolongada incrementa el riesgo de problemas como depresión, ansiedad o incluso hipertensión, advierten los expertos.

Si no existiera la capacidad de perdonar, muchas de nuestras relaciones más cercanas —con la familia, amigos o pareja— se deteriorarían rápidamente. Aun así, conceder el perdón cuando se ha sufrido un daño profundo sigue siendo una de las tareas más difíciles dentro de un vínculo.

Estudios en psicología muestran que practicar el perdón reduce los niveles de ansiedad Foto: Freepik.

Efectos positivos del perdón

Estudios en psicología muestran que practicar el perdón reduce los niveles de ansiedad, disminuye el estrés y refuerza la confianza mutua. También mejora la comunicación en la pareja y aumenta la satisfacción dentro de la relación. En otras palabras, dejar atrás el rencor abre la posibilidad de reconciliación y de construir una base más sólida para el futuro.

Especialistas en terapia de pareja recomiendan reconocer el dolor y aceptar lo ocurrido, expresar los sentimientos de manera clara y respetuosa, escuchar la perspectiva del otro sin interrumpir, decidir conscientemente dejar atrás el resentimiento y establecer acuerdos que eviten la repetición del conflicto.

Se destaca la importancia de la comunicación asertiva, un estilo de diálogo que permite a ambas personas expresar sus emociones y necesidades en un espacio seguro, sin descalificaciones. De este modo, el perdón se convierte en una posibilidad real.

La comunicación honesta, el respeto mutuo y la capacidad de afrontar conflictos de manera constructiva son factores decisivos tanto para la satisfacción en la relación como para la salud mental de quienes la integran.