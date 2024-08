Cinco trucos para que el vino dure más tiempo una vez abierto

Escuchar

En la mayoría de los casos, el vino aumenta su calidad y valor con el paso del tiempo, siempre y cuando su botella se mantenga cerrada. En cambio, una vez abierta, la exposición al oxígeno empieza a modificar sus propiedades poco a poco, y su conservación se reduce a menos de una semana. Ante esto, Eat This, Not That comparte cinco trucos efectivos para ralentizar su degradación.

Por qué el vino empeora cuando se abre

El vino es la bebida preferida por muchos para compartir en comidas especiales como cenas con amigos o familiares, ya que, al momento de abrir una botella y durante las horas siguientes, se puede disfrutar de la bebida en sus condiciones óptimas. No obstante, después de un tiempo, es normal que su calidad comience a disminuir.

Esto tiene su explicación en lo que se conoce como oxidación del vino. Si bien la bebida entra en contacto con diferentes niveles de oxígeno específicos durante su proceso de elaboración, una exposición demasiado alta, que suele ocurrir cuando se abre una botella, puede provocar una reducción en la concentración de antioxidantes.

Cuando se abre una botella, el vino entra en contacto con el oxígeno y comienza su oxidación, que afecta a su calidad Freepik

Como resultado, el vino adquiere un sabor más amargo, un aroma diferente y un color inestable, según una publicación en la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de Estados Unidos. Sin embargo, existen algunas formas de ralentizar su degradación y extender el período antes de que sus propiedades se vean afectadas de forma negativa.

Trucos para extender la conservación del vino

Ante la posibilidad de no terminar las botellas en el momento y tener que consumirlas a la brevedad, muchas personas se resisten a disfrutar de un buen vino cuando están solos debido a su oxidación. No obstante, Eat This, Not That enumera cinco trucos para que la bebida dure más tiempo una vez abierta.

1) Guardar en el refrigerador

Una buena opción en guardar las botellas en un refrigerador debido a que las temperaturas cálidas pueden acelerar la oxidación del vino. De esta manera, luego de intentar taparlas con sus respectivos corchos, la conservación de los tintos puede ser de alrededor de tres días, mientras que la de los tintos alcanza los cinco.

2) Usar un film plástico

Este truco es efectivo en botellas de vino espumoso, ya que no se pueden volver a tapar. En su lugar, se puede utilizar un film transparente sellado y acompañado de una banda elástica que, además de cumplir su función, no es poroso como el corcho y evita la exposición al oxígeno en mayor medida.

3) Pasar el vino a una botella más chica

Para aquellos que solo beban un par de copas, es recomendable pasar el resto del vino de una botella a otra de tamaño más chico, ya que la superficie de la bebida expuesta al oxígeno también será menor. Este truco ayudará a ralentizar la degradación del vino y conservar su calidad en la medida de lo posible, y también se puede guardar en el refrigerador.

4) Comprar una bomba de vino

Otra alternativa es invertir en una bomba de vino, que está disponible en numerosas tiendas en línea y otras de comestibles. Se trata de un dispositivo que extrae el oxígeno de una botella abierta con solo realizar algunas pulsaciones rápidas, evitando que una gran cantidad entre en contacto con la bebida.

La bomba de vino es un dispositivo que extrae el oxígeno de una botella abierta con solo realizar algunas pulsaciones rápidas

5) Comprar un tapón de champán

Una vez abierto un vino espumoso, no se le puede volver a colocar un tapón normal porque la presión de las burbujas lo expulsaría. Sin embargo, uno específico para esta bebida puede expandirse y adaptarse a la botella, y evitar que pierda su sabor por unos cuantos días.

LA NACION