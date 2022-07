Cómo es el hotel de 0 estrellas que busca que los huéspedes vivan una experiencia única

Null Stern Hotel es el nombre de un particular hospedaje ubicado en Suiza y que no está pensado especialmente para descansar o disfrutar de unas merecidas vacaciones, sino que fue diseñado para reflexionar sobre los problemas de la actualidad. En función de esto, su estructura consiste solamente en una cama doble montada sobre una tarima, junto a dos mesitas de luz. El lugar, que no tiene ni techo ni paredes, tiene una calificación como hotel difícil de equiparar: nada menos que cero estrellas.

Este inusual hotel se encuentra en tres locaciones distintas en el citado país helvético: en medio de un viñedo increíble, a la vera de una estación de servicio y en mitad de la montañosa campiña suiza. Pero es claro que no se trata de un hospedaje ordinario, sino de una experiencia elaborada por dos artistas conceptuales de Suiza, que crearon esta llamada “habitación antiidílica” para que todo aquel que acuda allí reflexione sobre la crisis mundial que está afectando al total de la sociedad.

El hotel "cero estrellas" se ubica en un cantón suizo y está diseñado para reflexionar

Los creadores de esta experiencia son los hermanos gemelos Frank y Patrick Riklin, que ubicaron sus tres “Cero Estrellas” en el cantón de Valais, en el sur del país.

La idea es que la habitación, sin techos, paredes o puertas que brinden privacidad, otorguen a los huéspedes un sueño intranquilo, o un “medio sueño”, al decir de los artistas, para que una persona que pasa la noche allí se ponga a considerar temas como el cambio climático, la guerra y la búsqueda egoísta de la perfección por parte de la humanidad, con el daño que esto causa al planeta.

“Esta sala tiene que ver con el pensamiento actual: dormir incómodo, pensar y luego tal vez actuar por las cosas que nos preocupan”, comentó Patrick sobre el proyecto, y agregó: “En pocas palabras, ahora no es el momento de dormir, tenemos que reaccionar. Si seguimos en la misma dirección que estamos hoy, puede haber más lugares antiidílicos que idílicos”.

La habitación del hotel cero estrellas se replica en la campiña suiza, en un viñedo y en una carretera, a la vera de una estación de servicio Twitter / @AM_jeann

Por ello, la idea de esta experiencia artística/inmobiliaria es la de ubicar, en medio de lugares “idílicos”, como dicen los gemelos Riklin, una habitación desprotegida, incómoda, que dificulte el sueño para que sea “antiidílica”.

El proyecto fue desarrollado por el empresario hotelero Daniel Chabonnier y las ‘suites’ cuentan con servicio de mayordomo que ofrece bebidas y desayuno y el hospedaje está habilitado desde el 1 de julio hasta el 18 de septiembre. Es decir, buena parte de lo que dura el verano europeo.

La habitación del hotel no tiene paredes, ni puertas, ni techos, lo que ofrece una sensación de desprotección que obliga al huésped a reflexionar Twitter / @AM_jeann

Por supuesto, dormir mal en un hotel de cero estrellas, pero en medio de los bellos paisajes de un cantón suizo, no es algo que salga gratis. Según un informe de la agencia Reuters, una noche en esa habitación, con faltante de paredes, puertas, ventanas y techo, cuesta unos 325 francos suizos, que son unos 337 dólares.

Y a pesar de su incomodidad y falta de lujos, el hotel de los hermanos Riklin no para de obtener mensajes positivos en los lugares de la red donde se pueden escribir críticas a los hospedajes. De acuerdo con el medio catalán La Vanguardia, en Google, los usuarios encantados puntuaron a la experiencia del Null Stern Hotel con un puntaje de, paradójicamente, 4,2 estrellas.