“¿Cómo se supone que llegue a la FADU sin trenes?”: la indignación de los usuarios por el paro en el servicio

Este martes, una medida gremial dejó sin servicio de trenes a más de un millón de usuarios en todo el país, entre la madrugada y las 10 de la mañana, cuando se restableció parcialmente el funcionamiento de las unidades. En medio del caos suscitado por este suceso, los internautas habituales del servicio usaron las redes sociales para hacer su descargo y contar sus experiencias en las redes sociales, así como las peripecias para llegar hasta sus respectivos destinos.

Los pasajeros compartieron su situación e indignación en medio del apuro por llegar a sus trabajos, colegio o universidad, que se generó esta mañana. En Twitter el hashtag “sin trenes” o “paro de trenes” comenzó a replicarse con mensajes donde la gente contó lo que significó para el usuario la medida impuesta por el Sindicato de Conductores La Fraternidad “en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo”. El paro afectó a un millón de personas que usan diariamente este servicio a nivel nacional.

Los internautas se quejaron por la interrupción en el servicio de trenes Twitter

“Ahora, gracias al paro de trenes al que no le diste pelota es imposible subir a un colectivo con dos chicos”, indicó una usuaria. “Un año sin ir a la oficina. Hoy me tocaba ir. Paro de trenes. No hay nada que hacer, el destino me quiere en casa”, agregó otra. Cabe destacar que por la pandemia en muchos lugares se implementó el home office, por lo que muchas empresas optaron por esta modalidad, que se convirtió en una alternativa en días como estos.

“Va a estar difícil tener un buen día comenzándolo así sin trenes”, advirtió otro usuario del servicio. Pero también hubo quienes deslizaron que por el tránsito que se generó, era “imposible” llegar a horario. “Claro, claro. Mira si voy a llegar a Olivos a las 7 sin trenes, ni chance, con suerte llego a las 10″, advirtió otro.

Las redes sociales explotaron con comentarios sobre el paro de trenes Twitter

A raíz del caos que se generó en la calle, el Ministerio de Transporte de la Nación solicitó a las empresas de colectivo urbanas que refuercen los servicios, sobre todo en horario pico, para los miles de usuarios de los ferrocarriles Roca, Mitre, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y Urquiza. El paro había sido anunciado desde hace una semana por el gremio y ratificado por Omar Maturano.

Pese a la situación, hubo algunos que tuvieron suerte, pero otros no tanto Twitter

Además, hubo quienes intentaron advertirle a sus seguidores para que no padecieran la misma situación y que salieran antes de sus casas. “Estoy calculando entre horas que voy a deberle a mi jefecita y las horas que voy a estar viajando, en ambos casos estoy jod...”, comentó una usuaria. “Empecé el día sin luz y sin trenes”, contó otro indignado por lo que estaba atravesando. “Los trenes sin funcionar no van a ser un obstáculo para mi formación académica”, se autoconvencía un joven.

El enojo y quejas de los usuarios por la interrupción del servicio se multiplicó a lo largo de la mañana entre los más escépticos y optimistas. “¿Cómo se supone que llegue a FADU sin trenes? Mal día para todos”; “Cómo te arruina el día viajar sin trenes”; “Hermosa mañana un paro de trenes, volando voy a tener que llegar a la universidad”; “Llegué puntual al laburo, en tu jeta paro de trenes”; manifestaron algunos por la situación.

Entre los comentarios hubo quienes se mostraron optimistas pese a la situación Twitter

Los pasajeros más afectados fueron aquellos que tuvieron que viajar desde la Provincia a la Ciudad de Buenos Aires en plena hora pico, ya que el paro redujo sus alternativas y el colectivo, que es el medio de transporte más económico, fue el más congestionado. “¿Algo más para agregarle a la odisea de viajar a Capital? Además de las 9 horas de trabajo, le agregamos tres para ir y tres o más para volver. Siempre del lado del trabajador”, se quejó un internauta en Twitter. Mientras que otra, contó: “Sobrina me escribe que está llegando tarde a su primera entrevista de trabajo porque hay paro de trenes. Yo: ‘Bondi Nina’. Ella: ‘Los seis colectivos que pasaron iban repletos’. Multiplicá estas historias por la cantidad de gente por temas de salud, trabajo, colegios”.