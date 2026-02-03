Paro de trenes de este jueves 5 de febrero: qué líneas se suman a la medida de fuerza

El sindicato de conductores de locomotoras, La Fraternidad, comunicó este lunes un paro de trenes en todo el país para este jueves 5 de febrero. La entidad gremial fundamentó la decisión en la oferta insuficiente de aumento salarial recibida durante las negociaciones con los representantes de las empresas estatales y privadas del sector ferroviario.

Qué líneas se suman al paro de trenes de este jueves

La huelga de conductores afecta a la totalidad de las ramas del transporte ferroviario nacional. El cronograma de interrupción del servicio contempla a todas las líneas de pasajeros de la operadora estatal Trenes Argentinos Pasajeros.

El gremio ferroviario denuncia una pérdida del poder adquisitivo de entre el 50 y el 60 por ciento durante el último año Estrella Herrera

La medida alcanza también a los ramales de carga de la firma Belgrano Cargas S.A., con impacto directo en los servicios de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. El esquema de protesta incluye a las compañías privadas Metrovías S.A. y Ferrovías SAC. La retención de tareas ocurre durante las veinticuatro horas del próximo jueves.

Reclamo salarial y denuncias por falta de seguridad

El secretario general del sindicato, Omar Maturano, explicó los motivos del plan de lucha en declaraciones a Radio Splendid AM 990. El dirigente gremial sostuvo que la oferta de recomposición salarial resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores.

El gremio calificó la propuesta empresarial como una “burda oferta”. La organización resolvió el inicio de las acciones de fuerza ante la falta de avances en las paritarias.

El paro convocado por La Fraternidad incluye a todas las líneas operadas por Trenes Argentinos Pasajeros Hernan Zenteno - La Nacion

Maturano denunció una desidia generalizada por parte de las autoridades nacionales hacia el sistema ferroviario. El representante sindical apuntó contra la gestión actual: “Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos.”

“Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos bol*dos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huev*s”, agregó.

El dirigente también advirtió sobre la caída del poder adquisitivo de los conductores durante el último periodo. La pérdida salarial se ubica en cifras críticas para el sindicato. Maturano indicó: “En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”.

El secretario general Omar Maturano lidera el reclamo de los conductores de locomotoras Captura de Pantalla

Qué denuncian sobre la infraestructura y el riesgo de accidentes

La protesta ferroviaria también expone la preocupación gremial por el estado de las vías y las formaciones. El sindicato remarcó que las condiciones actuales de infraestructura ponen en riesgo la seguridad de los traslados. El dirigente afirmó que todas las vías presentan daños graves que obligan a reducir la velocidad de circulación.

El mal estado de los componentes ferroviarios afecta la frecuencia y eficiencia del transporte de mercaderías. Maturano describió un escenario complejo: “Todas las vías están mal”. El secretario general del gremio denunció que las formaciones de carga descarrilan tres veces por día.

El sindicato vincula este deterioro con una posible intención de privatizar el servicio a bajo costo. El gremialista expresó: “Está todo roto, patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no los están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.