“¿De verdad se puso una bata con mi cara?”: la sorpresa de Gene Simmons al ver un meme de Julio Iglesias

¿Es real o se trata de uno más de los memes de Julio Iglesias? Si por algo es conocido el cantante, además de por su carrera artística, es por la infinidad de memes con él como protagonista que inundan las redes sociales. Más aún, en el mes que lleva su nombre.

Por eso no es de extrañar que el músico Gene Simmons se pregunte si la fotografía es en realidad una foto del compositor o se trata de una imagen editada. Y es que cuando el bajista de la icónica banda Kiss indagó a los usuarios de Twitter si conocían algún mural de arte o grafiti que representara al grupo musical en distintas ciudades, un seguidor [@SantoChecho] compartió una imagen del español con una bata con la cara maquillada de la banda estampada.

Gene Simmons preguntó a los usuarios de Twitter si conocían algún mural de arte o graffiti que representara al grupo en la ciudad donde viven. Twitter: Gene Simmons

“¿Es esta una foto real de Julio Iglesias o alguien le adjuntó mi cara a su bata?”, tuiteó el compositor israelí-estadounidense este domingo. Por supuesto, las bromas no se hicieron esperar. “Julio viene en BataKiss”, respondió la economista Mercedes D’Alessandro a la publicación.

La imagen de Julio Iglesias con una bata que representa al grupo Kiss que compartió un usuario en Twitter. Twitter: @SantoChecho

Otros usuarios evidenciaron que se trata de una imagen editada. “En la foto se usó Photoshop. La cabeza de Julio Iglesias no está en línea con el cuello”, apuntó uno. “La lengua del logotipo está superpuesta al cinturón de la bata”, agregó otra. Aunque algunos desearían que fuera real: “Mirá lo poco definido que se delimita el cabello. Aunque es muy divertido. Sería genial si realmente fuera cierto”.

Kiss nació en 1973 de la mano de Paul Stanley y Gene Simmons, con Peter Criss y Ace Frehley. El primer disco llegó un año después. Sus rostros maquillados de blanco y negro, al compás con sus atuendos, acompañaron a la banda en su éxito rockero durante casi 50 años, otorgándoles una esencia por la que serían reconocidos y, en algunas ocasiones y épocas, también temidos. Sus recitales estaban plagados de fuegos artificiales.

El pasado 23 de abril la banda se despidió de sus fans argentinos en un recital en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires, bajo el End of the Road Tour. Al evento asistieron más de 50.000 personas y otras 160.000 siguieron el recital a través de Flow.

Los memes de Julio

Ya es una tradición que el séptimo mes del año las redes sociales se inunden con memes del cantante. Su difusión es tal que incluso el propio Iglesias los recibe. Así lo reveló en una entrevista de 2015 en la revista ¡Hola!: “De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida”, apuntó.

Los memes sobre Julio Iglesias inundan las redes durante el séptimo mes del año. Captura de Twitter

Y agregó: “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

El cantante bajando de un avión para anunciar que “llegó Julio”, dibujando un muñeco para advertir que “Julio no pinta bien” o con un atuendo metal porque “Julio viene heavyi” con el frío, son solo algunos de los numerosos ejemplos.