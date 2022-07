“No sé si es caro o barato”: habló la tuitera que causó polémica al mostrar cuánto gastó en un almuerzo

Una mujer fue a almorzar a un restaurante y exhibió en las redes sociales lo que tuvo que desembolsar para pagar la comida. Ella dejó en ese local 10.000 pesos, en cien billetes de cien. Indignada por tener que desembolsar semejante cantidad de papel para solventar los gastos de un mediodía en un local gastronómico, la usuaria protestó: “Esto es hoy la Argentina. Un fajo de $10.000 para pagar un almuerzo. Hagan algo”.

El posteo generó revuelo en redes sociales y muchos se pusieron a discutir si el monto pagado por el almuerzo era caro o barato, pero en diálogo con LA NACION, @soynan28, la tiutera que encendió la polémica, explicó cuál era su punto: “El eje es la devaluación de nuestro peso, no sé si es caro o barato”.

El país atraviesa en los últimos tiempos una etapa de crisis económica donde la inflación no da tregua y, especialmente en las últimas semanas, el dólar no para de subir. Esto provoca que el valor del peso se deprecie cada día un poco más, y las consecuencias las vive la gente en la vida cotidiana, aún en las cosas más sencillas, como una salida a comer con amigos.

El tuit de @SoyNan28 que despertó la polémica equivocada

Esto es lo que le pasó a esta usuaria de Twitter, que publicó en su cuenta el jueves pasado el ticket del restaurante donde había almorzado junto a otras tres personas y la cantidad de dinero que utilizó para pagar. Cantidad no solo nominal, sino física, puesto que lo que la mujer exhibió sobre el ticket fue un fajo completo de billetes de 100, conformado por 100 de estos papeles. Un verdadero ladrillo de papel moneda, que en otros tiempos representaba una cantidad fuerte de dinero.

El total de la cuenta, en rigor, no era de $10.000, sino de $9200. Pero para el caso, y teniendo en cuenta la propina, es prácticamente lo mismo. La usuaria expuso la foto del ticket del restaurante en su posteo, con los billetes de Evita fajados sobre la misma y allí mismo escribió: “Esto es hoy Argentina. ¿Se acuerdan cuándo nos admirábamos de Venezuela? Bueno, ya estamos. Un fajo de $10.000 para pagar un almuerzo”. El comentario de SoyNan28 cerraba con el hashtag #HaganAlgo.

En muy poco tiempo, el tuit se viralizó. El lunes por la mañana ya llevaba más de 42 mil me gusta y 17 mil retuits. Y por supuesto que también, como ocurre en estos casos, el posteo recibió centenares de comentarios, algunos objetando la publicación, otros, con muestras de apoyo a la protesta de la tuitera.

La discusión a partir del tuit original se dirigió hacia el precio de la comida, y hasta hubo usuarios que pusieron sus propias cuentas para hacer comparaciones

Muchos de ellos se centraron en el valor del restaurante, y hasta hubo quien mostró otros tickets en las respuestas como para identificarse con el precio que debió pagar la tuitera. Pero el tema no iba exactamente por ese lugar.

“$2300 por persona. Cuatro personas. Platos de $1380, $2640, $1200 y $1820, más birra de $920. No es caro”, publicó en las respuestas un usuario, que inmediatamente recibió la réplica de otra tuitera, que le escribió: “Compa, no dice nunca que es caro, son 30 dólares al fin y al cabo. El problema es que el billete de mayor valoración vale menos de 3 dólares entre muchos mas problemas”.

En efecto, como se expresa en el último comentario, el detalle indicado por @soynan28 no se centra en el monto, sino en la cantidad de billetes físicos necesarios para pagar la cuenta. “El eje, como le comenté a varios es la devaluación de nuestro peso, no si es caro o barato. Siempre se desvía sobre un detalle, lo menos importante”, dijo la tuitera, que añadió que la foto corresponde a un restaurante de la localidad de Villa Gesell.

Muchos tuiteros explicaron lo que en realidad quiso expresar la usuaria al exhibir el fajo de billetes sobre la cuenta del restaurante: el problema no es el costo, sino la devaluación Twitter / @ricardo94mdz

“Como me contestó una persona, se fijan en el dedo que muestra el incendio”, añadió la mujer.

Como la discusión en las respuestas continuaba en torno a si era barato o caro el almuerzo para cuatro personas, lo cual no era el eje del posteo de @SonNan28, otro tuitero trató de aclarar los términos: “Creo que no entendieron el tweet. No se queja por el precio, se queja por que es ridículo pagar una cena con un fajo de billetes. Por eso hace referencia a Venezuela, por la devaluación de la moneda Argentina ¿tan difícil de entender es?”.

La tuitera que provocó con su ticket y el fajo de billetes la impensada polémica en las redes sociales señaló que se sorprendió por la resonancia que tuvo su publicación. “La verdad que no esperaba tanta repercusión, soy una usuaria común, que me uní a Twitter para enterarme rápido de las noticias, no soy de los que llaman tuitstar”, señaló.