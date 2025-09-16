Compartir siempre suma: los beneficios de Club LA NACION DUO Premium

En la vida cotidiana, los momentos compartidos tienen un valor especial. Ya sea con la pareja, un familiar o un amigo, muchas de las experiencias que elegimos (como salir a comer, ir al cine, viajar o hacer las compras) se viven mejor de a dos. Con ese espíritu, Club LA NACION propone la suscripción DUO Premium, que permite que dos personas accedan a todos los beneficios de Club con credenciales digitales propias.

El diferencial está en el costo: mientras dos planes individuales duplicarían el precio, el plan DUO cuesta solo un 50% más que uno básico. En otras palabras, pagás un poco más, pero disfrutás el doble. Es una opción pensada para parejas, amigos o familiares que comparten muchos planes, pero también para quienes quieren tener la libertad de usar sus beneficios por separado.

Experiencias compartidas (o no)

Las compras semanales pueden resolverse mucho más fácil en Carrefour gracias al beneficio de Club.

Quienes todavía no forman parte de Club suelen sorprenderse al descubrir la variedad de opciones que se abren con la suscripción. Desde hacer las compras en Carrefour con un 15% de descuento los lunes en Carrefour Hiper, Market, Express y en carrefour.com.ar, cargar Infinia con un 10% de ahorro pagando con dinero en cuenta desde la app YPF de sábado a lunes (o elegir alguna tentación en YPF Full con un 15% todos los días pagando a través de la app YPF), disfrutar las mejores porciones y combinados en SushiClub con 2x1 los miércoles y jueves, encontrar el postre más deseado en Freddo con 35% de descuento en kilo de helado los miércoles, aprovechar entradas a 2x1 para ver el último estreno en Cinemark o hasta planear un viaje en Buquebus (con 15% en pasajes y/o bodega en buque directo a Colonia, Montevideo o Carmelo, todos los días) o Flybondi (con 20% en vuelos de cabotaje y San Pablo, todos los días) entran en la lista. ¡Y son solo algunos ejemplos!

Con DUO Premium, cada una de esas posibilidades se amplifica, porque dos personas pueden disfrutar de todos estos beneficios en simultáneo, cada una con su credencial propia y la libertad de usarla cuando quiera.

¿Helado de Freddo? Un placer ideal para compartir.

El atractivo del plan está en esa flexibilidad: no hace falta coordinar siempre las salidas ni estar juntos para usarlo. Y al final del mes, la cuenta cierra sola, porque lo que se ahorra en consumo cotidiano suele compensar, e incluso superar, el valor de la suscripción.

¿Individual o DUO?

La diferencia entre los planes está en los detalles. Para quienes dudan si conviene pagar un poco más, el comparativo ayuda a ver el valor agregado de sumar una segunda credencial.

Cantidad de usuarios

Individual: 1 persona

DUO Premium: 2 personas con credenciales propias

Acceso a beneficios

Individual: todos los beneficios para una persona

DUO Premium: los mismos beneficios, duplicados

Uso compartido

Individual: no permite compartir

DUO Premium: ideal para parejas, familiares o amigos

Costo relativo

Individual: precio estándar

DUO Premium: 50% más que el individual (no el doble)

Ahorro potencial

Individual: ahorro para una persona

DUO Premium: ahorro doble, se amortiza más rápido

Valor percibido

Individual: buena relación costo-beneficio

DUO Premium: máxima relación costo-beneficio

En un contexto donde las experiencias compartidas marcan la diferencia, DUO Premium invita a multiplicar cada salida, cada compra y cada plan. Porque disfrutar siempre es mejor cuando se hace en buena compañía. Y DUO Premium puede ser la puerta de entrada para empezar a aprovechar todo lo que ofrece Club LA NACION.

¿Te interesaría sumarte a DUO Premium? Sumate acá .

________________________________________________________

