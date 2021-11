Con un look de 40 mil dólares, Meghan Markle reapareció en público y habló de una fuerte polémica

Parece que la duquesa de Sussex está cumpliendo con un estricto programa de apariciones en los medios diseñado para que nadie la olvide. Después de que, hace unas semanas, escribió una carta al Congreso de los Estados Unidos para reclamar sobre la licencia de maternidad, ahora Meghan Markle hizo una presentación en vivo en la cumbre del New York Times DealBook donde fue entrevistada por Andrew Ross Sorkin, editor general, columnista y fundador de la publicación financiera del Times, que cumple 20 años. Allí, la esposa del príncipe Harry habló de todo: de la paridad salarial, de su relación con la prensa y de la polémica de usar su título real con fines políticos.

Para su reaparición, la duquesa eligió un discreto total look negro: un suéter de mangas cortas, pantalones de vestir y tacos. Pero no es que se tratara de un estilo sencillo, sino que Meghan llevaba alrededor de 40 mil dólares puestos en joyas: por un lado, su reloj fetiche, el Tank Francaise de Cartier, la pulsera Love de la misma marca, otra pulsera de Jennifer Meyers y una última pulsera “de protección” con un ojo en el medio. Sus alhajas no fueron lo único que llamó la atención: también lo hizo el broche de amapola que los Windsor suelen usar en el “Remembrance Day”, el 11 de noviembre, fecha en la que se conmemoran las caídas y los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y civiles en tiempos de guerra, específicamente desde la Primera Guerra Mundial. A diferencia del año pasado, cuando no se le permitió a Harry enviar una corona en homenaje, la actriz quiso adelantarse a la conmemoración y lucir el famoso broche antes que todos los royals.

Como para demostrar que, de alguna manera, sigue siendo parte de la realeza, la duquesa de Sussex usó el broche que utilizan los Windsor durante el "Remembrance Day"

A diferencia de lo que sucede con la prensa británica, la relación con sus pares norteamericanos parece más amena y llevadera. De hecho, no dudó en participar de la cumbre organizada por el New York Times para hablar de los temas que le preocupan y de la última controversia en la que se vio envuelta: el uso de su título real para fines políticos después de la carta que envió al Congreso para lograr una baja por maternidad lógica y remunerada. Frente a este cuestionamiento, la duquesa aseguró que va más allá de la ideología: “Francamente, no veo esto como un problema político. Desde mi punto de vista, se trata de una cuestión humanitaria. Creo que este es uno de esos problemas que no es rojo ni azul. Todos podemos estar de acuerdo en que las personas necesitan apoyo cuando acaban de tener un hijo”.

Luego, agregó que puede sorprender el hecho de que se haya involucrado en el asunto y que se haya pronunciado públicamente, pero defiende su tarea: “Me dije: ‘Dejame poner la pluma sobre el papel y hacer algunas llamadas’. A mí me parece algo realmente lógico y obvio. Estas llamadas no son llamadas planificadas, ¿verdad? Solo consigo el número de teléfono y llamo. Sí, creo que la gente está bastante sorprendida”.

La duquesa se lleva mejor con los medios norteamericanos que con la prensa británica

Durante la entrevista, Markle también aseguró que es consciente de que es una privilegiada y que para ella es fácil quedarse en casa cuidando a sus hijos. Pero aun así, valora la educación recibida basada en el esfuerzo y los logros: “Mis padres tienen una ética de trabajo muy fuerte. Cuando tenía unos ocho o nueve años, empecé a hacer gomitas de pelo para vender. Iba al centro, hacía que mi madre me llevara a buscar las sobras, luego las confeccionaba y vendía. Recuerdo la sensación de saber que había hecho algo por mí misma y recibido una compensación por ello. Hay una sensación de orgullo en eso”, manifestó.