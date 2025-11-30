Cuál es la fruta tropical que ayuda a dormir mejor

En la búsqueda constante de opciones naturales para optimizar la calidad del sueño, el consumo de frutas ricas en magnesio antes de dormir ganó relevancia. Este mineral es crucial para la relajación muscular y el bienestar general, elementos indispensables para un descanso profundo y reparador.

Guayaba: el aliado tropical para el descanso nocturno

Según el portal de salud Tua Saúde, la guayaba (Psidium guajava) se destaca como una de las opciones más eficientes en esta categoría. Esta fruta tropical, deliciosa y nutritiva, es una fuente considerable de magnesio, vitamina C y fibra. Su perfil la convierte en un complemento ideal para quienes buscan mejorar su bienestar nocturno de forma natural.

Los compuestos del extracto de la hoja de guayaba puede contribuir a la regulación del metabolismo de la glucosa en el cuerpo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

El rol del magnesio en la calidad del sueño

El magnesio es ampliamente reconocido por su capacidad para moderar la actividad neuronal excesiva. Esta propiedad resulta vital para reducir los niveles de estrés, induciendo una sensación de calma que predispone al sueño. Además, este mineral cataliza la producción de melatonina, la hormona primordial que regula los ciclos circadianos y el ritmo natural del sueño. Una ingesta adecuada favorece, por tanto, un descanso más regular y efectivo, facilitando conciliar el sueño y mantenerlo.

Más allá de su contribución directa al sueño, el magnesio presente en la guayaba ofrece otros importantes beneficios para la salud:

Reducción de ansiedad y estrés : ayuda a disminuir la concentración de cortisol, la hormona del estrés, facilitando la relajación previa al momento de dormir.

: ayuda a disminuir la concentración de cortisol, la hormona del estrés, facilitando la relajación previa al momento de dormir. Mejora de la función muscular : esencial para un reposo sin interrupciones, el magnesio previene calambres y tensiones musculares nocturnas, garantizando un despertar sin molestias.

: esencial para un reposo sin interrupciones, el magnesio previene calambres y tensiones musculares nocturnas, garantizando un despertar sin molestias. Regulación de la presión arterial: contribuye a mantener la presión sanguínea en rangos saludables, promoviendo una relajación sistémica que beneficia el estado general del organismo antes del reposo.

La guayaba tiene un alto potencial antioxidante Imagen de Freepik

La guayaba, asimismo, es una excelente fuente de antioxidantes y fibra, cualidades que la consolidan como una fruta integralmente beneficiosa para la salud.

Cómo incorporar la guayaba en la rutina nocturna

Integrar la guayaba a su dieta previa al sueño es sencillo y versátil. Puede optar por disfrutarla fresca, consumiéndola directamente, o añadirla a un licuado nutritivo que potencie sus propiedades. Una alternativa interesante es preparar un té con las hojas de guayaba, el cual, además de sus efectos relajantes, aporta beneficios para la salud digestiva.

