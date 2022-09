Estas son las 10 mejores series de todos los tiempos, según Rolling Stone

escuchar

La revista Rolling Stone acaba de publicar la versión actualizada de su lista de las 100 mejores series de televisión de la historia. En esta nota te contamos cuáles son los cambios que hubo en el Top 10 de las ficciones mejor hechas de la historia. La lista original se lanzó por primera en el año 2016.

Esta larga y prestigiosa lista muestra ficciones de todas las categorías. Hay series de comedia, acción, animadas, drama, suspenso, thriller, sitcoms, juveniles, entre otros. Además, varias series han cambiado de lugar si se les compara con el puesto que tenían en el 2016, cuando se publicó la lista original.

Los sopranos, liderato indiscutido

“Una clasificación de los programas más revolucionarios, impactantes, desgarradores, alucinantes, creadores de mundos y rompedores de géneros en la historia de la televisión, desde el inicio del medio a principios del siglo XX hasta la era de Peak, en constante metástasis”, indica la revista sobre su selección.

Según la selección de la revista, el Top 10 se ha modernizado; sin embargo, aún se mantienen algunas que estuvieron en la primera versión. Por ejemplo, ‘Seinfeld’, que actualmente se puede ver en Netflix, continúa en el ranking, pero cambió de lugar.

El liderato indiscutido del ranking es de The Sopranos. El drama de la mafia producido por HBO que se estrenó el 10 de enero de 1999 y se extendió hasta el 2007. A lo largo de seis extensas temporadas, los fanáticos pudieron disfrutar de la historia de Tony Soprano, un líder de la mafia estadounidense que lucha constantemente por mantener el control de la ciudad pero, al mismo tiempo, comienzo con una terapia psicológica que llena de humanidad al criminal.

De esta manera, The Sopranos nos introduce en los pensamientos y las emociones del criminal que, a medida que avanzan las temporadas, se enfrenta a una serie de dilemas morales que afectarán su proceder. Sin lugar a dudas, una de las historias más atrapantes de las producciones de ficción.

The Sopranos HBO Latinoamérica

A continuación, entérate cuáles son las 10 mejores series de toda la historia:

The Sopranos

Breaking Bad

Los Simpson

The Wire

Fleabag

Seinfeld

Mad Men

Cheers

Atlanta

The Mary Tyler Moore Show

Breaking Bad fue elogiada por la crítica desde el primer momento

Críticas

Más allá del Top 10 de la revista Rolling Stone, otras grandes series de la historia quedaron relegadas pero con un lugar destacable dentro de las 100 mejores. En el puesto número 11 se posicionó la reciente producción de HBO Succession, que fue un éxito en la plataforma.

Entre otros títulos destacados, la histórica Star Trek se ubicó como 22, Game of Thrones se posicionó como 31, el éxito de Netflix y spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul escaló al lugar 32, la sitcom The Office 34 y otra de las emblemáticas series de la década del 2000, Lost, llegó a la posición 35,.