¿Cuáles son las estafas más comunes en Tinder y otras apps de citas?

Muchas personas acuden a Internet o aplicaciones de citas con el fin de encontrar éxito en sus relaciones amorosas. Esta es solo una de las formas en que la tecnología llegó para transformar la manera en que nos relacionamos.

Sin embargo, es clave conocer que, al igual que sucede con cualquier otra innovación tecnológica en línea, hay quienes se aprovechan de esto para sacar provecho de manera ilegal. ‌Así las cosas, estas son las estafas más comunes a las que una persona puede estar expuesto al utilizar apps de citas.

Estafa romántica

En ella los cibercriminales establecen una relación profunda durante semanas o meses con sus víctimas, para luego decir que necesitan dinero con urgencia por alguna situación dramática, como la enfermedad de un ser querido o una gran deuda, Al recibir el dinero, desaparecen con este.

Sextorsión

El delincuente, de nuevo, establece un vínculo romántico y luego pide fotos y videos de carácter sexualmente explícitos. Acto seguido, amenazan a sus víctimas con hacer públicas dichas imágenes a cambio de dinero.

Estafa de inversión

Una vez más las personas caen al intentar tener un vínculo amoroso. En medio de la supuesta relación, el estafador empieza a dar consejos financieros a la otra persona para finalmente pedirle invertir su dinero en un negocio fraudulento como una pirámide.

Estafa criptográfica

Se constituye una relación, y cuando hay suficiente confianza, se pide dinero para realizar una inversión en una criptomoneda, lo cual resulta ser fraudulento.

Suplantación de identidad

En este tipo de engaño, el estafador busca que la víctima entregue sus datos personales para utilizarlos en diferentes escenarios, con redes sociales, tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

Tinder comenzó a tomar medidas para evitar que los depradadores sexuales utilicen la aplicación para hallar víctimas Getty Images

Las medidas de Tinder para proteger a las mujeres

Proteger a las mujeres contra los abusos está ahora en “el centro” de las prioridades de Tinder, aseguraron desde la mayor aplicación de citas del mundo. La empresa tecnológica se asoció con la organización No More (No Más), con el objetivo de combatir la violencia de género.

“Nuestro trabajo en materia de seguridad no termina nunca”, explicó Renate Nyborg, la primera mujer directora ejecutiva de Tinder.

Sin embargo, desde la organización End Violence Against Women (Acabemos con la violencia contra las mujeres) calificaron las medidas tomadas por Tinder como un “pequeño paso” para abordar la desproporcionada cantidad de abusos que sufren las mujeres en línea.

Tinder fue muy criticada por los abusos que sufren las mujeres a través de su servicio y además, preocupa que esta, así como otras aplicaciones similares, están siendo utilizadas por los depredadores sexuales.

En este sentido, Tinder lanzó una serie de servicios de seguridad en el último año. Así, ahora se detectan automáticamente los mensajes abusivos y dañinos, y se pregunta a los remitentes “¿Estás seguro?” (de que quieres enviar un texto inapropiado) y a los destinatarios “¿Te molesta esto?” (que acabas de recibir).

“Hemos visto un aumento del 50% en el número de personas que informan de cosas que no les gustan”, le explicó Nyborg a la BBC. “¿Estás seguro?”, por su parte, ayudó a reducir los mensajes inapropiados en un 10%, según muestran los datos de Match Group -que es propietario de Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge y Plenty of Fish-.

En EE.UU., el centro de seguridad de Tinder ofrece la comprobación de los antecedentes de las parejas, gracias a una alianza con la organización Garbo. Por su parte, la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto desarrolló una forma de denunciar a los antiguos agresores que aparecen en una lista de coincidencias.

Los usuarios también pueden utilizar un botón de pánico. “Nos impresionó mucho la aceptación de la verificación”, dijo Nyborg. “En los meses que lleva en funcionamiento, hemos visto que casi la mitad de nuestros afiliados se autoseleccionan, para verificarse a sí mismos - lo bueno de esto es que es un elemento de seguridad”, agregó la directiva.