Cuáles son los efectos del magnesio en el sueño y la ansiedad, según un nuevo estudio

El magnesio ganó popularidad con el paso de los años, debido a que es uno de los suplementos nutricionales más utilizados y por los beneficios que tiene para el cuerpo, ya que este mineral ayuda a disminuir el cansancio, la fatiga y favorece el funcionamiento normal del sistema nervioso, entre otros, según el sitio MedlinePlus. Algunas investigaciones demostraron que tiene una gran influencia sobre el sueño y la ansiedad debido a todas las propiedades que posee.

De acuerdo con el sitio web MedlinePlus, el magnesio es un micronutriente indispensable para el organismo, ya que interviene en funciones como la absorción de vitamina D, regula la presión arterial, la salud ósea, la función muscular y nerviosa. Además, ajusta los niveles de glucosa en la sangre.

Asimismo, algunos estudios demostraron que aquellas personas que tienen una ingesta de magnesio tienen un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, migrañas y accidentes cerebrovasculares.

Su consumo depende de la edad y el sexo, pero lo recomendable es que sea entre 210 y 360 miligramos al día para mujeres y entre 400 y 420 miligramos para hombres, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

Aparte de los suplementos que hay en el mercado, una de las fuentes alimenticias más ricas en magnesio incluye espinacas, chocolate negro, semillas y frutos secos como las almendras, entre otros. Algunas investigaciones sugieren que la ingesta de magnesio es de gran ayuda para aliviar la ansiedad, pero estos no deben considerarse como una solución general, así lo explicó Gregory Scott Brown, psiquiatra, profesor en la Universidad de Texas en Austin y autor de ‘La mente autocurativa’.

“Existe cierta evidencia preliminar de que el magnesio puede ser útil para reducir síntomas de ansiedad leve y, en menor medida, de depresión leve”, aseguró Scott Brown. Por otro lado, un ensayo con pacientes sometidos a cirugías cardíacas mostró una mejoría a corto plazo en ansiedad y depresión después de haber consumido este suplemento.

“Definitivamente, necesitamos más estudios de mayor envergadura, pero hay evidencia de que el magnesio puede ayudar con la ansiedad leve e incluso con formas leves de depresión”, afirmó Brown. Aunque muchas personas creen que el magnesio ayuda a conciliar el sueño por los múltiples beneficios que tiene, la realidad podría llegar a ser otra, dado que hasta el momento no hay investigaciones que avalen esta teoría.

Si bien es cierto que la deficiencia de este suplemento empeora la calidad del sueño, Muhammad A. Rishi, docente de medicina en la Universidad de Indiana, tiene otra versión; así lo comentó en NatGeo. “Los estudios más sólidos, es decir, los ensayos controlados y aleatorizados, suelen contar con pocos participantes y muestran solo mejoras modestas, como conciliar el sueño unos minutos antes, pero sin prolongar significativamente el tiempo total de sueño”, agregó Rishi.

A pesar de que son muchos los estudios que hablan de los beneficios que tiene el magnesio para aliviar el sueño, algunos investigadores no están 100 por ciento seguros de que este lo cure en su totalidad. “La mayoría de los especialistas en sueño no recetan magnesio a personas con mala calidad de sueño porque simplemente no contamos con los datos necesarios, por lo que la mayoría de los pacientes que toman magnesio para mejorar el sueño lo hacen sin supervisión”, afirmó Rishi.

Es importante recordar que, antes de consumir magnesio, hay que consultar con un médico especialista.

