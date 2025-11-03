La Semana del Helado Artesanal 2025 es una gran celebración en la Argentina que incluye la esperada Noche de las Heladerías. Estos eventos, organizados por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), prometen deleitar a los paladares más exigentes con nuevas propuestas, promociones exclusivas y un importante componente solidario en todo el país.

La iniciativa, bajo el lema “El futuro es artesanal”, busca no solo honrar la tradición y calidad del helado local, sino también fomentar la conexión humana y la creatividad en un contexto cada vez más digital, lo que reafirma el valor de lo auténtico y hecho con dedicación. Cientos de argentinos se alistan para disfrutar de una de las fechas más dulces del calendario gastronómico.

Noche de las Heladerías 2025

¿Cuándo es la Semana del Helado Artesanal 2025?

La 41° edición de la Semana del Helado Artesanal se lleva a cabo del lunes 10 al domingo 16 de noviembre. Durante estos días, los amantes del helado podrán disfrutar de diversas actividades, como la presentación de un sabor inédito, shows en vivo en locales adheridos y experiencias solidarias, lo que prepara el terreno para el evento principal de la semana: la Noche de las Heladerías.

Semana del Auténtico Helado Artesanal Afadhya

¿Cuándo es La Noche de las Heladerías y qué promociones ofrece?

La 9° edición de La Noche de las Heladerías se realizará el jueves 13 de noviembre a partir de las 19. Este clásico evento nacional organizado por AFADHYA tiene como objetivo de destacar la calidad del helado artesanal argentino y acercarlo a un público masivo. Cuenta también con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica en algunas de sus acciones.

Durante esa noche, se ofrece una promoción de 2x1 en cuarto kilo de helado. Más de 500 heladerías artesanales de todo el país, incluyendo cadenas tradicionales y locales independientes de diversas provincias, se sumarán a esta iniciativa. Para consultar el listado completo y las direcciones de los participantes, los interesados pueden visitar el “Mapa del Sabor”, la guía oficial de Afadhaya en su página web oficial.

¿Cuál es el nuevo sabor de helado artesanal que se presenta este año?

Cada año, Afadhaya sorprende con un nuevo sabor exclusivo. Para la edición de 2025, el protagonista es Fruta D’Oro, un helado al agua definido como “frutal, súper fresco e innovador”. Este sabor combina mango y banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima, lo que promete una experiencia veraniega y refrescante. Fue creado por maestros heladeros en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal y surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal.

Como en todas las ediciones, se presentará un nuevo sabor de helado (Foto: AFADHYA)

¿Cuánto helado se consume en Argentina anualmente y cuáles son los sabores preferidos?

Argentina ostenta un notable consumo de helado. Según los últimos datos de AFADHYA, el promedio anual per cápita es de 7,3 kg, cifra que puede escalar hasta los 10 kg durante la temporada alta.

En cuanto a los gustos más elegidos, una encuesta online de AFADHYA en 2025 reveló el Top 10, que refleja la combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal que caracteriza al helado argentino:

Dulce de leche granizado.

Chocolate con almendras.

Frutilla a la crema.

Pistacho.

Sambayón.

Banana split.

Dulce de leche.

Súper dulce de leche.

Limón.

Americana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.