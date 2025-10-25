Es médico de Harvard y revela los verdaderos efectos de tomar agua tibia con limón

Beber agua tibia con limón es un remedio casero al que se le atribuyen múltiples beneficios como acelerar la pérdida de peso y desintoxicar el cuerpo. En realidad, esta simple bebida no cumple ninguna de esas funciones, pero es capaz de ayudar al organismo de otras formas.

Cuáles son los beneficios de beber agua tibia con limón

Saurabh Sethi es un gastroenterólogo que estudió en la Universidad de Harvard. El pasado 13 de octubre de 2025, Sethi compartió con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram ocho datos reales y poco conocidos sobre el agua con limón.

Tomar agua con sabor suele motivar a las personas a beber más líquidos y mantenerse hidratadas (Pexels/Fernanda Latronico)

En la publicación, el experto en digestión enlistó tres beneficios asociados a esta bebida:

De acuerdo con Saurabh Sethi, el 75% de los adultos están crónicamente deshidratados . El agua con limón es una de las soluciones a este problema porque su sabor la vuelve más atractiva, lo cual motiva a la gente a beber más líquidos . Mantener niveles adecuados de hidratación es bueno para la digestión y para sentirse energizado .

. El agua con limón es una de las soluciones a este problema porque su sabor la vuelve más atractiva, lo cual motiva a la gente a . Mantener niveles adecuados de hidratación es y para . El limón es una fuente de vitamina C , la cual participa en procesos como la producción de colágeno , la absorción de hierro y el funcionamiento del sistema inmunológico . El médico señaló que un solo limón aporta más o menos el 40% de la vitamina C que debe consumirse al día.

, la cual participa en procesos como la , la y el funcionamiento del . El médico señaló que un solo limón aporta más o menos el 40% de la vitamina C que debe consumirse al día. El agua con limón podría mejorar la digestión de las personas con un nivel bajo de ácido estomacal. Esto sucede porque la acidez moderada de la fruta estimula el flujo biliar y a los jugos gástricos.

Cuál es la forma correcta de beber agua con limón

Sethi señaló que sí importa la temperatura del agua utilizada para esta bebida. De acuerdo con el experto, la vitamina C se desintegra en temperaturas que superan los 158 °F (70 °C). Por eso, lo ideal es tomarla tibia o permitir que se enfríe un poco antes de ponerle limón.

El doctor aconsejó no beber el jugo de limón con agua caliente porque las temperaturas altas le quitan efectividad a la vitamina C (Unsplash/Ioann-Mark Kuznietsov)

Aunque se trata de una preparación sencilla y natural, existen algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta antes de consumirla para evitar inconvenientes. Por ejemplo, Saurabh Sethi dijo que el agua con limón podría ser problemática para las personas que tienen la enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD, por sus siglas en inglés).

Hasta el 20% de los individuos con esta condición reportan que los alimentos cítricos empeoran sus síntomas. Para no presentar complicaciones como inflamación y ardor, se recomienda no tomar agua con limón con el estómago vacío.

El agua con limón también debe beberse de una sentada. El experto no recomendó tomar esta bebida en tragos pequeños a lo largo del día porque la acidez del jugo de limón podría dañar el esmalte de los dientes.

Para aumentar las precauciones, se puede usar un popote y enjuagar la boca con agua simple al terminarse el vaso.

Los mitos alrededor del agua tibia con limón

El médico Saurabh Sethi concluyó su publicación en Instagram con un mito que suele repetirse ampliamente en el internet: que el agua con limón ayuda a desintoxicar el cuerpo.

Los limones no son un remedio para promover la pérdida de peso ni para desintoxicar al organismo (Unsplash/Steve Doig)

Sethi afirmó que el hígado y los riñones son los encargados de filtrar las sustancias que el organismo no necesita o que podrían ser dañinas. El trabajo que realizan estos órganos es suficiente para mantenerse sano.

Perder peso es uno de los supuestos beneficios que propone el mito de desintoxicarse con jugo de limón. Joy Dubost, nutrióloga y científica en alimentos, coincidió con Sethi al afirmar que ninguno de esos dos efectos es real.

Dubost explicó en Healthline que las dietas restrictivas que pretenden “limpiar y desintoxicar” con limón solo provocan que el cuerpo no reciba los nutrientes necesarios para mantenerse en estado óptimo.

La nutricionista concluyó que mantenerse hidratado y consumir suficiente fibra son las mejores formas para cuidar el sistema digestivo.