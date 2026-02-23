Siete beneficios de tomar agua con limón en ayunas

Consumir agua con limón en ayunas es una práctica que se ha popularizado por sus múltiples beneficios, entre los que destaca una supuesta ayuda para la reducción del peso.

Beneficios del jugo de limón para el organismo

Los expertos del Hospital Privado Universitario de Córdoba explicaron que no existe suficiente evidencia científica de que esta bebida por sí sola sea eficaz para quemar grasa. No obstante, cuenta con otros beneficios para comenzar tu día de manera más saludable.

Los siete beneficios de tomar agua de limón en ayunas

1) Antioxidante natural

El limón es fuente de vitamina C, un potente antioxidante; aunque también contiene compuestos vegetales conocidos como flavonoides, lo que le confiere propiedades antiinflamatorios.

Los especialistas de Medical News Today señalan que el consumo de antioxidantes desinflaman el cuerpo y protegen a las células de los radicales libres. De no cuidar estos aspectos pueden provocar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y hasta ciertos tipos de cáncer.

2) Combate cálculos renales

Este cítrico es una opción natural para combatir los cálculos renales. No es un tratamiento como tal, pero puede ser un auxiliar porque su componente cítrico se transforma en citrato dentro del organismo.

El agua con limón sirve para combatir los cálculos renales IA

Un cálculo renal es la acumulación de minerales en los riñones, principalmente calcio, que se combate con el citrato y reduce su formación. Al ingerir agua con limón, es posible que llegues a desecharlos con la orina.

3) Desintoxica el cuerpo

El mismo citrato le da al agua con limón propiedades diuréticas, por lo que puede ayudar a depurar las toxinas acumuladas en el cuerpo ya que incrementa la producción de orina.

4) Beneficia la piel

La vitamina C es un elemento utilizado en diversos productos dermatológicos y el limón contiene dicho nutriente en grandes cantidades, lo que favorece la piel, por ejemplo la ilumina y le proporciona un brillo natural.

5) Fuente de energía

Aunque el agua con limón no funciona para la pérdida de peso, sí lo hace para el aumento de energía. Tras tomarse en ayunas, la vitamina C produce estamina y junto con los flavonoides combate la fatiga de la mañana.

6) Refuerza las defensas

Los cítricos fortalecen el sistema inmune principalmente por su alto contenido de vitamina C, que ayuda a producir glóbulos blancos y mejora la defensa contra virus y bacterias.

También son antioxidantes y antiinflamatorios, lo que protege las células y mantiene elevadas las defensas.

7) Mantiene el bienestar integral

El potasio del limón contribuye a regular la presión arterial, cuidar el corazón, mantener el buen funcionamiento de músculos y nervios, y equilibrar los líquidos del cuerpo.

Beber agua con limón en ayunas puede tener muchos beneficios por sus nutrientes. Sin embargo, no es una bebida milagrosa; sus bondades dependen de mantener una alimentación y hábitos saludables en general.