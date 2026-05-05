La avena y su efecto para controlar el colesterol, según especialistas

La relación entre el consumo de avena y la reducción del colesterol cuenta con respaldo científico y regulatorio, siempre que su ingesta se ajuste a parámetros definidos y se integre en un patrón alimentario adecuado.

En el ámbito de la nutrición, existe coincidencia en torno al efecto de la avena sobre el colesterol. Organismos regulatorios de Estados Unidos y Europa reconocieron este vínculo, mientras que análisis recientes documentaron descensos en el colesterol total y LDL en personas que la consumen de forma constante y en cantidades apropiadas.

Estudios recientes comprobaron la efectividad de la avena (Fuente: Pexels)

El elemento que explica este efecto es el beta-glucano, una fibra soluble presente en la avena que actúa en el intestino al dificultar la absorción del colesterol. Sheila Segura, farmacéutica de Atida Mifarma especialista en dermocosmética, advierte que conocer este mecanismo es clave para evitar asumir que cualquier producto con avena genera el mismo impacto.

Cantidad necesaria y elección del producto

La variable determinante no es la cantidad total de avena ingerida, sino la proporción de beta-glucano que se obtiene. Las recomendaciones más utilizadas indican que se requieren al menos 3 g diarios de esta fibra, procedente de avena o cebada, para observar efectos sobre el colesterol. Esto equivale, según el tipo de producto, a entre 60 y 90 g de avena, aunque el salvado permite alcanzar esa cifra con menor cantidad.

Entre las opciones disponibles, se destacan:

1. Avena integral.

2. Copos tradicionales.

3. Salvado de avena.

Estas presentaciones conservan mejor la estructura del alimento y la funcionalidad del beta-glucano. En contraste, los productos con mayor procesamiento pueden alterar la viscosidad de la fibra, reduciendo su capacidad de acción. Algunas versiones instantáneas, además, incluyen azúcares añadidos que limitan el efecto esperado.

Sobre su consumo, Segura señala que no es necesario un método específico. La prioridad es alcanzar la dosis efectiva dentro de una dieta con bajo contenido de grasas saturadas. Puede incorporarse en diferentes preparaciones, como gachas, mezclas con yogur, panes o combinaciones con otros alimentos, siempre que se mantenga bajo procesamiento y sin azúcares añadidos.

El aumento del colesterol es uno de los grandes problemas de salud (Foto: Freepik)

Tiempo de respuesta y combinación con otros alimentos

El periodo para observar cambios en el colesterol no es uniforme. En la práctica clínica, se evalúan resultados en un intervalo de cuatro a ocho semanas, similar a otras intervenciones dietéticas dirigidas al perfil lipídico. La magnitud del efecto depende de la regularidad, la dosis y la aplicación de medidas adicionales en la alimentación.

Para reforzar su efecto, se recomienda combinar la avena con:

1. Frutas frescas.

2. Frutos secos.

3. Semillas.

4. Alimentos con esteroles vegetales, cuando sea pertinente.

También se sugiere evitar su consumo en productos con alto contenido de azúcar o en formulaciones ultraprocesadas, donde la presencia de avena es limitada.

Errores en la incorporación a la dieta

Uno de los supuestos más comunes es que pequeñas cantidades de avena, sin modificar otros hábitos, generarán una reducción significativa del colesterol. Sin embargo, el efecto del beta-glucano depende del contexto general del estilo de vida.

Factores como el consumo elevado de grasas saturadas, la falta de actividad física o un patrón alimentario inadecuado pueden limitar los resultados. En este sentido, la avena actúa como un componente dentro de un conjunto de medidas.

Las recomendaciones nutricionales incluyen este alimento como parte de una estrategia más amplia. No sustituye intervenciones médicas o dietéticas cuando son necesarias, pero puede contribuir a la mejora del perfil lipídico si se utiliza de forma adecuada.

Por María Camila Salas Valencia