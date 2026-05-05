Cuántas horas tenés que caminar para compensar un día sentado

El sedentarismo se consolidó como una de las preocupaciones centrales para la salud pública a nivel global. Trabajar frente a una computadora durante jornadas que oscilan entre las ocho y diez horas diarias impacta de manera directa en el riesgo de mortalidad. Sin embargo, un amplio consenso científico, respaldado por investigaciones publicadas recientemente, sugiere que es posible mitigar estos efectos mediante una dosis específica de movimiento diario. Según diversos estudios internacionales, el umbral para compensar esta inactividad se sitúa entre los 30 y 40 minutos de ejercicio moderado a vigoroso.

El estudio principal, difundido en la revista científica British Journal of Sports Medicine (BJSM), analizó datos de 44.370 personas monitorizadas con dispositivos de seguimiento físico. Esta metodología, a diferencia de los reportes basados en la memoria de los participantes, permitió a los expertos obtener una precisión inédita sobre la relación entre el tiempo en la silla y la actividad física necesaria. Al respecto, el investigador Emmanuel Stamatakis, de la Universidad de Sídney, señaló: “Como enfatizan estas directrices, toda actividad física cuenta y cualquier cantidad es mejor que ninguna. Las personas aún pueden proteger su salud y compensar los efectos nocivos de la inactividad física”.

El estudio confirmó la relación entre el tiempo en la silla y la actividad física necesaria Magnific

El concepto de compensación es fundamental, ya que los hallazgos indican que, para quienes cumplen jornadas laborales extensas, realizar esta actividad física diaria permite equiparar el riesgo de mortalidad al de aquellas personas que mantienen niveles bajos de sedentarismo. La intensidad del esfuerzo juega un rol determinante en esta ecuación. Si bien la recomendación general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere completar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, la evidencia analizada refuerza que el bloque diario de 30 a 40 minutos es el punto de inflexión. Caminar a paso rápido, andar en bicicleta, subir escaleras o realizar tareas domésticas son algunas de las variantes aceptadas para elevar la frecuencia cardíaca.

Es importante distinguir este enfoque del debate científico, donde mientras que el metaanálisis publicado en el BJSM apunta a un rango de media hora, investigaciones previas sugirieron que hasta 60 minutos podrían ser necesarios para contrarrestar ocho horas de sedentarismo en ciertos perfiles de riesgo. El profesor Ulf Ekelund, de la Universidad de Cambridge, afirmó al respecto: “No hace falta ir al gimnasio, es suficiente con andar por la mañana o después de la cena, pero hay que hacerlo al menos una hora cada día”. Estas divergencias en los estudios reflejan un campo de investigación en constante evolución, aunque todos coinciden en un punto: el movimiento ininterrumpido es el mejor antídoto.

Una caminata normal es suficiente para cumplir con el ejercicio necesario Freepik

Además del ejercicio programado, la implementación de pausas activas durante la jornada laboral se perfila como una estrategia vital. Los especialistas recomiendan interrumpir el tiempo sentado cada 30 o 40 minutos. Estos denominados “snacks de movimiento”, que pueden consistir en estirarse o caminar distancias cortas dentro de la oficina, ayudan a prevenir el aumento de la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y el colesterol.

La dinámica es clara: el cuerpo humano requiere dinamismo para mantener sus funciones cardiovasculares, metabólicas y mentales en equilibrio. Bailar, practicar yoga o realizar desplazamientos activos en lugar de usar el ascensor son alternativas validadas para alcanzar estas metas sin necesidad de un equipamiento costoso.

Estirar también ayuda a combatir los efectos del sedentarismo bbernard - Shutterstock

La ciencia actual subraya que, aunque el sedentarismo es un factor de riesgo relevante, no es una sentencia inamovible si se logra integrar el movimiento en la rutina diaria. La clave, sostienen los expertos, radica en convertir la actividad física en un hábito innegociable, incluso cuando el entorno laboral impone largas horas de quietud. La evidencia sugiere que el tiempo perdido en el sofá o en el escritorio puede ser recuperado mediante un compromiso moderado, pero constante, con el propio bienestar físico.