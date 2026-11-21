Un café con tostadas antes de salir de casa, una medialuna de camino al trabajo o un sándwich antes de entrar al colegio son algunos de los alimentos que consumen muchos de los argentinos al empezar el día. El desayuno cambia según el tiempo disponible, el apetito y las costumbres de cada persona. Para Camila Cosentino, licenciada en Nutrición (M.N. 11.257), esos factores también cuentan a la hora de pensar qué comer. “Considerando que se define a la salud como el bienestar biopsicosocial, un desayuno saludable sería el que, por un lado, nos aporta una buena proporción de nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas saludables, a la vez que se ajusta a nuestro estilo de vida”, explicó la experta.

Muchas personas creen que alimentarse mejor es dejar por completo aquellos gustos adquiridos. Sin embargo, obligarse a desprenderse de ellos puede ser más difícil de lo que parece y no siempre se registran resultados positivos. “Una alimentación equilibrada sería la que contiene gran variedad de alimentos, con predominancia de alimentos frescos como frutas, verduras, cereales, legumbres, lácteos, carnes, y que también considera otros alimentos que nos dan placer comer, que nos generan disfrute. La alimentación es también un acto social, por ende, considerar su equilibrio es tener todos esos aspectos en cuenta”, argumentó la experta.

Es importante darle un tiempo consciente al desayuno, considerada la primera ingesta del día Anna Bizon

Pero debido a la vorágine que se genera por el trabajo, los estudios y las distintas actividades extras que pueda tener una persona, muchas veces el desayuno no es tenido en cuenta ni se le da un tiempo prudencial para llevarlo adelante. “Importa el tipo de alimentos que desayunamos, pero también el tiempo que podemos dedicarle a ese momento”, argumentó.

Además de realizar una visita periódica con el nutricionista de confianza, otra de las formas de informarse sobre una correcta alimentación es a través de Guías alimentarias para la población argentina (GAPAS), que son “una herramienta de salud pública para educarnos sobre lo que es una alimentación saludable, contextualizada en nuestra cultura y los alimentos que la componen”.

Estas guías, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, reúnen diez recomendaciones destinadas a promover una alimentación variada y prevenir enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios poco saludables. Entre sus principales consejos se encuentran realizar cuatro comidas al día —desayuno, almuerzo, merienda y cena—, consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras, beber ocho vasos de agua segura y reducir el consumo de sal, bebidas azucaradas y alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sodio.

Gráfico de alimentación saludable (Foto: Ministerio de Salud de la República Argentina)

También recomiendan incorporar diariamente leche, yogur o queso, elegir cereales preferentemente integrales, incluir legumbres y priorizar las preparaciones caseras elaboradas con alimentos frescos. Estas indicaciones deben contemplarse a lo largo de toda la jornada y no necesariamente en una sola comida.

En relación con el desayuno, el manual de aplicación de las GAPA propone combinar distintos grupos de alimentos. Por ejemplo, una fruta fresca, una porción de pan o cereales preferentemente integrales y leche, yogur o queso. También contempla la incorporación de frutos secos y semillas sin sal.

Por otro lado, la licenciada recordó que se deben evitar aquellas recomendaciones difundidas por individuos en redes sociales. “Las recomendaciones que se dan en redes sociales, sobre todo cuando no son dadas por profesionales, hay que tomarlas ‘con pinzas’. No solo porque lo que le sirve a una persona puede no servirle a otra, sino porque no sabemos en qué se basa para dar esa recomendación”, aclaró.

Las recomendaciones que se presentan en redes sociales no siempre pueden realizarse ni ayudan a todos los organismos por igual Pavel Vladychenko vk.com/altern

¿Es posible mejorar la alimentación?

Aunque muchas personas comienzan a preocuparse por su alimentación cuando aparecen los primeros cambios asociados con la edad, los hábitos que se mantienen durante la juventud también pueden influir en la salud a largo plazo. Consultada sobre cuándo conviene comenzar a prestar mayor atención a lo que se consume, la especialista explicó que nunca es demasiado temprano para incorporar hábitos saludables. “Se puede prestar atención o ser más conscientes de lo que comemos a cualquier edad. Obvio que cuando somos pequeñas y pequeños esa tarea queda en manos de los adultos que nos cuidan”, indicó.

“Pero pensando específicamente en la vejez, podemos pensar que nuestras acciones y decisiones en nuestra joven adultez ya tendrán un impacto a futuro. Ya sea por la forma en que nos alimentamos, por la actividad física que realizamos, el tiempo que le damos al descanso y el ocio, cómo manejamos el estrés”, explicó.

Pero, ¿qué ocurre cuando se llega a los 40 o 50 años después de haber mantenido una alimentación poco equilibrada durante gran parte de su vida? Según la especialista, aunque los hábitos pueden ser mejorados, podría haber cambios “más difíciles de revertir”.

De todos modos, insistió en que modificar la alimentación puede generar beneficios independientemente de la edad. “Cualquier cambio que nos lleve a mantener una alimentación más saludable ya va a ser positivo, porque tomar esa decisión también es un paso importante y no menor. Luego el desafío es poder mantenerlo en el tiempo”, concluyó.