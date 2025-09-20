Cómo aprovechar el jengibre para desinflamar el estómago y la garganta de forma natural

El jengibre, originario del sudeste asiático, es una raíz que se destaca tanto en la cocina como en la medicina tradicional por sus múltiples beneficios para la salud. Esto teniendo en cuenta que posee compuestos bioactivos como gingeroles, shogaoles y zingerona, responsables de sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. A lo largo del tiempo, se utilizó para aliviar náuseas, favorecer la digestión y mitigar dolores leves, y también se convirtió en un aliado natural para desinflamar el estómago y la garganta, aportando bienestar de manera simple y natural.

El jengibre es rico en compuestos activos como los gingeroles y los shogaoles, los cuales son ampliamente reconocidos por sus posibles efectos antiinflamatorios. Gracias a estas propiedades, esta raíz no solo se valora por su característico sabor, sino también por su potencial para aliviar de manera natural ciertas molestias digestivas.

El jengibre es rico en gingeroles y shogaoles, compuestos con potencial antiinflamatorio Freepik

Para el estómago, el jengibre puede resultar útil al reducir la hinchazón y la sensación de inflamación que a veces acompaña a la indigestión o al síndrome de intestino irritable. Incorporarlo en infusiones, comidas o preparaciones caseras se considera una forma sencilla y natural de cuidar la salud digestiva y mejorar el bienestar general.

En cuanto a la garganta, tradicionalmente se usa para calmar irritaciones y molestias leves provocadas por inflamaciones, resfríos o pequeñas infecciones. Sus efectos antiinflamatorios pueden ayudar a disminuir tanto el dolor como la inflamación, aunque siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de recurrir al jengibre con fines terapéuticos.

Cómo consumir jengibre para desinflamar el estómago y la garganta

Se puede consumir en infusiones, en polvo o mezclado con miel y limón Freepik

El jengibre es una raíz versátil que puede incorporarse de distintas maneras para aliviar de forma natural la inflamación tanto en el estómago como en la garganta. Sus compuestos activos aportan propiedades antiinflamatorias que lo convierten en un aliado práctico y accesible para el bienestar diario. A continuación, algunas formas de consumirlo:

Infusión : cortar rodajas de jengibre fresco y dejarlas reposar en agua caliente durante unos 10 minutos. Tomar tibio, preferentemente después de las comidas o ante molestias digestivas.

: cortar rodajas de jengibre fresco y dejarlas reposar en agua caliente durante unos 10 minutos. Tomar tibio, preferentemente después de las comidas o ante molestias digestivas. Masticar la raíz fresca : masticar un pequeño trozo de jengibre pelado puede ayudar a calmar irritaciones en la garganta, aunque su sabor es intenso.

: masticar un pequeño trozo de jengibre pelado puede ayudar a calmar irritaciones en la garganta, aunque su sabor es intenso. Polvo de jengibre : disolver una pizca de jengibre en polvo en agua caliente o incorporarlo a comidas para aprovechar sus propiedades de manera sencilla.

: disolver una pizca de jengibre en polvo en agua caliente o incorporarlo a comidas para aprovechar sus propiedades de manera sencilla. Mezclar con miel y limón: combinar jengibre rallado con miel y limón puede suavizar la garganta y potenciar su efecto antiinflamatorio.

El jengibre también refuerza el sistema inmunológico y reduce la inflamación y el dolor articular Foto ilustrativa: PIXABAY

Es importante tener en cuenta que la cantidad diaria recomendada de jengibre fresco suele estar entre 1 y 2 gramos, distribuidos en varias tomas a lo largo del día. Consumido en exceso, puede provocar efectos secundarios como acidez o irritación gástrica, por lo que es crucial respetar estas cantidades y prestar atención a la tolerancia de cada uno.

En definitiva, el jengibre se presenta como una opción natural para aliviar molestias digestivas y de garganta gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, su consumo debe ser moderado y adaptado a cada persona, y siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlo con fines terapéuticos, especialmente en casos de condiciones médicas específicas o medicación.