LA NACION

El remedio natural que reduce y evita la celulitis y es fácil de hacer

La mezcla entre una infusión y un aceite puede mejorar la firmeza de la piel y reducir marcas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
EL TIEMPO (GDA)
El café es una bebida presente en la rutina de muchas personas (Foto ilustrativa: PEXELS)
El café es una bebida presente en la rutina de muchas personas (Foto ilustrativa: PEXELS)

La celulitis es una de las afecciones cutáneas más comunes, presente en nueve de cada diez mujeres. Aunque no representa un problema grave de salud, suele generar preocupación estética.

Una de las soluciones más accesibles es la preparación de un exfoliante casero a base de café y aceite de coco.

Propiedades del café

Los granos de café molidos ayudan a estimular la renovación celular y mejorar la firmeza de la piel.

Esta mezcla con café ayuda contra la celulitis
Esta mezcla con café ayuda contra la celulitis

La cafeína y los antioxidantes que contiene favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que tonifica los tejidos y reduce la retención de líquidos, uno de los factores asociados a la celulitis acuosa.

Beneficios del aceite de coco

La mezcla se potencia con aceite de coco, un ingrediente rico en vitamina E y ácidos grasos.

Estos contribuyen a la producción de colágeno y elastina. Estas proteínas fortalecen la piel, mejoran su hidratación y ayudan a disimular las irregularidades.

La combinación del aceite de coco y el café es fundamental
La combinación del aceite de coco y el café es fundamental

¿Cómo aplicar esta mezcla?

El procedimiento consiste en combinar café molido, con aceite de coco en partes iguales hasta obtener una pasta.

Esta se aplica en las zonas afectadas mediante masajes circulares durante la ducha, utilizando las manos o un cepillo corporal. Posteriormente, se aclara con agua.

Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Dermatológica, el masaje circular favorece el drenaje linfático y la elasticidad de la piel, lo que mejora la apariencia de la celulitis.

La mezcla puede aplicarse durante la ducha
La mezcla puede aplicarse durante la ducha(Fuente: Pexels)

Se recomienda realizar este tratamiento una o dos veces por semana de manera constante para obtener resultados.

Un 69% de las mujeres ha recurrido en algún momento a dietas o tratamientos estéticos para modificar su figura. Frente a la dificultad de mantener rutinas costosas o complejas, los remedios caseros como el exfoliante de café y aceite de coco son una alternativa sencilla y económica.

Por Natalia Cárdenas Chaux

El Tiempo (GDA)

Por El Tiempo (GDA)
EL TIEMPO (GDA)
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Qué significa tener lagartijas en casa
    1

    Qué significa tener lagartijas en casa

  2. Tiene 80 años, creyó que hablaba con un astronauta desde el espacio y perdió miles de euros
    2

    Tiene 80 años, creyó que hablaba con un astronauta desde el espacio y perdió miles de euros

  3. Qué significa “Vincit qui patitur”, la frase de la filosofía romana muy ligada a la actualidad
    3

    Qué significa “Vincit qui patitur”, la frase de la filosofía romana muy ligada a la actualidad

  4. La noche de furia del príncipe Dipendra y la masacre que cambió la historia de Nepal
    4

    Masacre en el palacio. La noche de furia del príncipe Dipendra y la masacre que cambió la historia de Nepal

Cargando banners ...