El remedio natural que reduce y evita la celulitis y es fácil de hacer

La celulitis es una de las afecciones cutáneas más comunes, presente en nueve de cada diez mujeres. Aunque no representa un problema grave de salud, suele generar preocupación estética.

Una de las soluciones más accesibles es la preparación de un exfoliante casero a base de café y aceite de coco.

Propiedades del café

Los granos de café molidos ayudan a estimular la renovación celular y mejorar la firmeza de la piel.

Esta mezcla con café ayuda contra la celulitis

La cafeína y los antioxidantes que contiene favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que tonifica los tejidos y reduce la retención de líquidos, uno de los factores asociados a la celulitis acuosa.

Beneficios del aceite de coco

La mezcla se potencia con aceite de coco, un ingrediente rico en vitamina E y ácidos grasos.

Estos contribuyen a la producción de colágeno y elastina. Estas proteínas fortalecen la piel, mejoran su hidratación y ayudan a disimular las irregularidades.

La combinación del aceite de coco y el café es fundamental

¿Cómo aplicar esta mezcla?

El procedimiento consiste en combinar café molido, con aceite de coco en partes iguales hasta obtener una pasta.

Esta se aplica en las zonas afectadas mediante masajes circulares durante la ducha, utilizando las manos o un cepillo corporal. Posteriormente, se aclara con agua.

Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Dermatológica, el masaje circular favorece el drenaje linfático y la elasticidad de la piel, lo que mejora la apariencia de la celulitis.

La mezcla puede aplicarse durante la ducha (Fuente: Pexels)

Se recomienda realizar este tratamiento una o dos veces por semana de manera constante para obtener resultados.

Un 69% de las mujeres ha recurrido en algún momento a dietas o tratamientos estéticos para modificar su figura. Frente a la dificultad de mantener rutinas costosas o complejas, los remedios caseros como el exfoliante de café y aceite de coco son una alternativa sencilla y económica.

Por Natalia Cárdenas Chaux

El Tiempo (GDA)