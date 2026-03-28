Cómo se debe empezar una rutina de salud a partir de los 60 años, según una experta

Son muchas las investigaciones que destacan los beneficios del ejercicio en el cuerpo humano, especialmente en los adultos mayores, aunque muchos creen que, a partir de los 50 o 60 años, es tarde para iniciar una rutina de actividad física.

Sin embargo, la entrenadora de bienestar, Patricia Vera, en una entrevista con el portal Cuídate Plus, explicó cuál es la forma correcta en que las personas mayores de 60 años deben hacer ejercicio. “Empezar a entrenar a los 60 años no solo es posible, sino que puede marcar un antes y un después en la calidad de vida. Muchas personas llegan a esta etapa pensando que ya es tarde o que su cuerpo no va a responder, pero la realidad es muy distinta cuando el enfoque es el adecuado”, dijo.

Crear un hábito es posible sin importar la edad, según la especialista (Foto ilustrativa: PEXELS)

De acuerdo con la experta, iniciar la actividad física a esa edad es posible, siempre y cuando se haga de manera progresiva y adaptada, debido a que, en esta etapa de la vida, el cuerpo puede “padecer pequeñas disfunciones” o lesiones por el estilo de vida que llevó el individuo y, obviamente, por el paso del tiempo.

“Lo importante no es la edad, sino cómo empezás. No se trata de hacer más, sino de hacerlo bien. Cuando una persona comienza poco a poco, respetando sus tiempos y con ejercicios adecuados, el entrenamiento no solo es seguro, también se convierte en una herramienta muy importante para mejorar la salud general, la movilidad y la autonomía”, agregó. Además, subrayó que crear un hábito es posible sin importar la edad; la clave está en hacer actividad física de manera sencilla y sostenible, para que así el cuerpo comience a adaptarse de una mejor manera.

Patricia Vera también hizo énfasis en que el objetivo principal de estas personas no es el rendimiento, sino recuperar y mejorar funciones básicas del cuerpo. Los ejercicios más recomendables son los siguientes:

Entrenamientos de fuerza : un ejemplo son las sentadillas, que ayudan a mantener la masa muscular y la densidad ósea.

: un ejemplo son las sentadillas, que ayudan a mantener la masa muscular y la densidad ósea. Movilidad : trabajar la amplitud de movimiento es ideal para proteger las articulaciones.

: trabajar la amplitud de movimiento es ideal para proteger las articulaciones. Ejercicio cardiovascular suave: caminar a buen ritmo, andar en bicicleta o nadar.

“La combinación de estos tres pilares es lo que realmente genera beneficios a nivel físico y de salud sin, por supuesto, evitar una buena alimentación y un correcto descanso”, argumentó.

La clave está en hacer actividad física de manera sencilla y sostenible (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

De igual manera, la especialista indicó que, para evitar lesiones, es importante respetar los descansos, priorizar la técnica sobre la intensidad y, por supuesto, no puede faltar el calentamiento previo. “El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y lo más recomendable al principio son dos o tres días a la semana, con sesiones de entre 30 y 45 minutos. Esto es más que suficiente para empezar a notar mejoras sin generar fatiga excesiva. Es preferible comenzar por hacer demasiado poco que pretender hacer demasiado de inicio”, concluyó.

*Por Wendys Pitre Ariza