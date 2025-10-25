LA NACION

Cómo preparar la “avena trasnochada”, ideal para los desayunos

Este cereal ancestral se puede comer de muchas formas, pero hay una que se destaca sobre las demás; todas son nutritivas y deliciosas

EL TIEMPO (GDA)
La avena es uno de los cereales preferidos (Foto ilustrativa: PIXABAY)
La avena, por años vista como un simple cereal de despensa, recuperó protagonismo en las mesas de desayuno. Su capacidad para adaptarse a distintas preparaciones, frías, calientes u horneadas, la convirtieron en una de las opciones preferidas de quienes buscan comenzar el día con equilibrio y energía.

Rica en fibra, saciante y versátil, este grano pasó de las papillas tradicionales a convertirse en el centro de recetas modernas que combinan nutrición y placer. Más allá de su suavidad y sabor neutro, la avena destaca por su aporte natural de proteínas vegetales y carbohidratos complejos.

Su consumo regular ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. Sin embargo, su verdadero potencial depende de la manera en que se prepare, una proporción correcta de líquido, una cocción adecuada y acompañamientos que potencien su sabor sin opacarlo.

Avena caliente, microondas o trasnochada

Cada método revela una textura distinta. En los días fríos, la versión cocida en la estufa ofrece el encanto de lo clásico: media taza de hojuelas por una taza de leche o agua, una pizca de sal y cinco minutos de cocción lenta bastan para obtener un resultado cremoso. Una rama de canela durante la cocción o unas rodajas de manzana salteadas aportan aroma y calidez.

Para las mañanas que no dan espera, el microondas simplifica el proceso sin sacrificar el sabor. Solo se mezclan los ingredientes en un tazón, avena, leche, endulzante y un toque de canela, y se cocinan de dos a tres minutos. Un breve reposo deja una textura espesa, lista para servir con miel, vainilla o frutos secos.

Pero hay una tercera versión que conquistó a quienes aman lo práctico: "la avena trasnochada", conocida mundialmente como overnight oats. Se prepara la noche anterior, con avena, leche o yogur, semillas de chía y miel.

Tras reposar en refrigeración por al menos seis horas, los ingredientes se transforman en una mezcla fría, suave y naturalmente dulce. Al despertar, solo basta añadir duraznos, frutos rojos o coco rallado para un desayuno que combina frescura y conveniencia.

Un cereal con historia

Antes de volverse tendencia en redes sociales o parte de los menús saludables, la avena era un alimento esencial en Europa Central y Escocia. Hace más de 3000 años se cultivaba para preparar papillas que acompañaban la vida campesina.

En el siglo XIX se consolidó como un desayuno tradicional, y a comienzos del XX, el médico suizo Maximilian Bircher-Brenner ideó el ‘Bircher muesli’: una mezcla de avena remojada, frutas y yogur que inspiró las actuales versiones frías.

Esa misma sencillez ancestral sigue vigente. La avena puede hornearse con plátano y chispas de chocolate, convertirse en panqueques sin harina o mezclarse con yogur y granola. En cada versión conserva su esencia, un alimento cálido, accesible y honesto.

Preparar avena correctamente no es una fórmula exacta, sino una forma de atender el cuerpo con algo simple y real. En su textura se mezclan siglos de historia, la paciencia del fuego lento o la calma de la noche que reposa en la nevera.

Ya sea con duraznos, manzanas o solo una pizca de canela, este cereal demuestra que el desayuno puede ser, a la vez, un ritual de cuidado y un recordatorio de que la nutrición empieza en lo cotidiano.

Por María Paula Lozano Moreno

