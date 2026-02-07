La Universidad de Stanford publicó una investigación sobre el desarrollo humano mediante el estudio de muestras de sangre de 4263 voluntarios. El documento detalla los cambios en el organismo y el avance del reloj biológico según el comportamiento de las proteínas.

Confirmaron a qué edad una persona es considerada “vieja”

La ciencia establece que la vejez comienza oficialmente a los 78 años. Este dato surge de un estudio profundo sobre el plasma humano. Los investigadores dividieron la vida en tres etapas clave marcadas por cambios moleculares.

Los científicos establecieron que el proceso de vejez comienza a los 78 años Pexels

La primera fase abarca desde los 34 hasta los 60 años bajo el nombre de edad adulta.

La segunda etapa ocurre entre los 60 y los 78 años y recibe la denominación de madurez tardía.

El proceso de ancianidad inicia a partir de los 78 años.

El informe de la revista Nature Medicine describe cómo el cuerpo experimenta transformaciones internas mucho antes de los signos externos. Los científicos observaron que la evolución física no sucede de manera constante o uniforme.

El metabolismo y la estructura ósea sufren alteraciones en momentos específicos de la cronología vital. El reloj biológico se acelera en tres edades puntuales: los 34, los 60 y los 78 años. En estos puntos las proteínas del plasma presentan variaciones bruscas. A los 34 años aparecen los primeros indicios de deterioro físico.

Este momento marca el fin de la juventud biológica temprana. La capacidad de reparación del ADN disminuye paulatinamente. Las células cambian su funcionamiento habitual. Los niveles proteicos en la sangre dejan de ser constantes. Esta inestabilidad molecular señala el inicio de la transición hacia la madurez.

Qué cambios provocan las tres etapas del deterioro biológico humano

El equipo analizó 1379 proteínas que varían significativamente con el paso de los años. Tony Wyss-Coray lideró el proyecto en la Universidad de Stanford. El experto explicó la importancia de estos componentes: “las proteínas son los caballos de batalla de las células constituyentes del cuerpo y cuando sus niveles relativos experimentan cambios sustanciales” destacó el investigador encargado.

La masa muscular decrece y la movilidad se reduce durante la etapa de ancianidad Pilar Camacho

El estudio utilizó el perfil molecular para medir la edad biológica de los órganos. Esta técnica reveló una brecha de edad entre diferentes sistemas del mismo individuo. Un órgano puede envejecer más rápido que el resto del cuerpo.

Las proteínas plasmáticas actúan como indicadores fidedignos de este desgaste interno. El modelo de envejecimiento compara los datos del donante con sus pares de la misma franja etaria. La precisión del sistema alcanzó niveles altos con el uso de solo 373 proteínas específicas.

Los signos físicos del proceso de envejecimiento

La investigación asocia los cambios moleculares con síntomas físicos concretos que afectan la calidad de vida. El metabolismo se vuelve más lento con el tiempo. La estructura ósea pierde fortaleza y se debilita.

Recordar datos o eventos recientes resulta más difícil para el cerebro. Los patrones de sueño también sufren modificaciones importantes. La visión y la audición bajan su rendimiento de forma gradual.

La masa muscular decrece mientras la movilidad se torna más lenta. En la piel surgen las primeras manchas y arrugas visibles. Estos fenómenos responden a la baja producción de ciertas sustancias en el organismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.