Cuál es la diferencia entre los huevos de cáscara blanca y los marrones, según expertos

Al momento de elegir huevos en la góndola del supermercado, una de las primeras diferencias que salta a la vista es el color de la cáscara: algunos son blancos y otros marrones (también conocidos como “colorados”). Esto genera una duda común entre los consumidores: ¿hay alguna diferencia en calidad, sabor o valor nutricional entre ambos?

El color de la cáscara del huevo está determinado únicamente por la raza de la gallina. Las de plumas blancas y lóbulos auriculares blancos, ponen huevos de cáscara blanca. En cambio, las de plumas rojizas o marrones y lóbulos rojos son las responsables de los huevos marrones. Este rasgo genético no tiene ningún impacto sobre el contenido del huevo.

La diferencia principal es la raza de las gallinas que los producen (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Thomas Folco, avicultor cordobés y tiktoker, explicó en su perfil la diferencia de los huevos. “Si te dijeron que el huevo colorado y el huevo blanco son de distinto sabor o calidad, te mintieron. Muchos creen que el color del huevo cambia según lo que come la gallina, pero no es así. La respuesta es más simple: depende de la raza. La gallina colorada pone huevos colorados y la gallina blanca pone huevos blancos. En sabor y calidad son iguales, lo único que cambia es lo que prefiere cada persona”, detalló el experto.

Los estudios realizados por Hendrix Genetics y compartidos por la Gerente de Producto de Nutrición de la compañía tecnológica alimentaria, Estella Leentfaar, coinciden en que no existen variaciones en términos de sabor, textura, vitaminas o minerales entre los huevos blancos y los marrones. Las diferencias que algunos consumidores aseguran percibir pueden deberse más a la alimentación y estilo de cría de la gallina, y no al color del cascarón.

Cuál es la diferencia entre los huevos blancos y colorados

¿Por qué los huevos marrones suelen ser más caros que los blancos?

En algunas regiones, en especial en Latinoamérica y Europa, los huevos marrones gozan de una mejor percepción entre los consumidores, que los asocian a una producción más “natural” o de campo. Esta idea, aunque no necesariamente precisa, influye en el mercado. Además, las gallinas que ponen huevos marrones suelen ser más grandes, consumen más alimento y tardan más tiempo en producir sus huevos, lo que incrementa los costos de producción. Esa diferencia también puede reflejarse en el precio final en el mercado.

Otra diferencia es que los huevos marrones suelen ser más difíciles de producir con una cáscara pareja, por lo que siempre contienen puntos o manchas. En cambio, los blancos tienen una imagen más uniforme que los hace más presentables en las góndolas y atractivos para los consumidores. Según un estudio de Semantic Scholar, en Europa más del 80% de los huevos que se consumen son marrones, frente a solo el 30% en América Latina y el 10% en Estados Unidos. Pero como aseguran los expertos, todo varía según el gusto y el bolsillo de cada persona.

Lo que sí recomiendan los especialistas es prestar más atención a la fecha de vencimiento, el modo de conservación y, si es posible, el tipo de crianza de las gallinas (jaula, piso, libre pastoreo) antes que al color externo del huevo. Esto permite consumir huevos de buena calidad.