Cuánto café debe consumir al día una mujer para vivir mejor, según una médica de Harvard

Un estudio reciente presentado en el congreso NUTRITION 2025, realizado en Orlando, en los Estados Unidos, sugiere que consumir entre una y tres tazas de café con cafeína al día durante la mediana edad podría estar asociado con un envejecimiento más saludable en mujeres. La investigación fue liderada por la doctora Sara Mahdavi, científica en nutrición de la Universidad de Toronto y también afiliada a Harvard, y fue reportada por CNN y ScienceAlert.

El estudio analizó datos de más de 47.000 mujeres estadounidenses, recopilados durante tres décadas a través del proyecto Nurses’ Health Study. Las participantes, encuestadas desde 1984 hasta 2016, fueron evaluadas en relación con su dieta, estado de salud general, función física y mental, y la presencia de enfermedades crónicas.

Según explicó Mahdavi a CNN, las mujeres que tomaban entre una y tres tazas diarias de café con cafeína a los 50 años tenían más probabilidades de alcanzar la vejez sin enfermedades crónicas mayores y con buen estado físico, cognitivo y emocional. “En este estudio, encontramos que el consumo moderado de café con cafeína durante la mediana edad se asoció con una mayor probabilidad de un envejecimiento saludable 30 años después”, indicó la investigadora.

El estudio definió “envejecimiento saludable” como llegar a los 70 años o más con buena salud física, sin deterioro cognitivo, sin enfermedades mentales ni problemas de memoria, y libre de 11 enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

Los efectos positivos observados en el estudio se limitaron al café con cafeína. No se encontró la misma asociación beneficiosa con el consumo de té, café descafeinado ni bebidas gaseosas con cafeína. De hecho, el consumo de gaseosas con cafeína se relacionó con una menor probabilidad de envejecimiento saludable. “Esto implicaría que el café, en particular, tiene efectos que preservan o promueven la salud”, comentó el doctor David Kao, profesor asociado de medicina en la Universidad de Colorado, citado por CNN. Kao no participó en el estudio, pero valoró positivamente su calidad metodológica.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos advierten que el estudio es observacional y, por tanto, no puede establecer una relación directa de causa y efecto. Se tomaron en cuenta variables como estilo de vida, índice de masa corporal y nivel de actividad física, pero sigue siendo posible que otros factores no considerados expliquen los resultados.

Además, Mahdavi señaló que el café no debe verse como una solución universal. La manera en que el cuerpo metaboliza la cafeína varía según factores como el uso de anticonceptivos, la menopausia o el embarazo. “El café puede apoyar la longevidad, pero no es una receta universal —especialmente para las mujeres—. Las hormonas influyen en cómo se metaboliza la cafeína”, indicó la investigadora.

Mahdavi aclaró que este hallazgo no implica que quienes no consumen café deban empezar a hacerlo por razones de salud. El beneficio observado aplica a quienes ya lo incluyen como parte de su rutina diaria y lo consumen con moderación. Por su parte, el doctor Lu Qi, de la Universidad de Tulane, advirtió que personas con presión arterial alta, enfermedades cardíacas, ansiedad o trastornos del sueño deben tener precaución con la cafeína.

En resumen, los resultados sugieren que el consumo moderado de café, entre una y tres tazas al día, podría integrarse a un estilo de vida saludable, aunque no sustituye otras prácticas fundamentales como una dieta equilibrada, el ejercicio regular y el descanso adecuado.

Según ScienceAlert, el análisis mostró que, entre las mujeres identificadas como “envejecedoras saludables” (un total de 3706), aproximadamente el 80 por ciento de la cafeína diaria provenía del café. Cada taza adicional, hasta cinco tazas pequeñas por día, incrementó las probabilidades de un envejecimiento saludable entre un 2 por ciento y un 5 por ciento. Por el contrario, el consumo diario de refrescos con cafeína redujo esas probabilidades entre un 20 por ciento y un 26 por ciento por taza.

Mahdavi concluyó que los efectos del café son modestos y deben considerarse como parte de un conjunto de hábitos saludables: “Estos resultados, aunque preliminares, sugieren que hábitos pequeños y constantes pueden influir en la salud a largo plazo. El consumo moderado de café puede ofrecer beneficios protectores cuando se combina con otras conductas saludables”. El estudio será enviado próximamente para revisión por pares y publicación formal.

Es importante remarcar que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta, consulte con un médico especialista.

