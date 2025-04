Cuánto influye el magnesio en la producción de colágeno

En el último tiempo, el magnesio se convirtió en uno de los suplementos más populares, recomendado tanto por especialistas como por influencers de bienestar. Su impacto en el organismo es amplio: contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso, reduce la fatiga y favorece el bienestar muscular y óseo. De todas formas, más allá de estos beneficios conocidos, este mineral también podría desempeñar un papel clave en la salud y la belleza, ya que mejora la apariencia de la piel, el cabello y las uñas, además de fortalecer huesos y articulaciones. Sin lugar a dudas, su auge en redes sociales despertó la curiosidad de quienes buscan alternativas naturales para sentirse mejor, y cada vez más expertos destacan sus efectos positivos en el bienestar general.

En esta oportunidad, la especialista en antiaging Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, aseguró que el magnesio es un gran aliado para el cuidado de la piel. Mediante su cuenta oficial de Instagram, @gemacabanero, explicó que, debido a que nuestro cuerpo no lo produce por sí mismo, es fundamental obtenerlo a través de la alimentación o, en algunos casos, mediante suplementación. También, advirtió que su déficit no solo puede afectar el estado anímico, sino también impactar negativamente en la apariencia física, lo que refuerza la importancia de mantener niveles adecuados de este mineral en el organismo.

¿Por qué el magnesio mejora la apariencia de la piel?

Los beneficios del magnesio para la salud de la piel

El magnesio desempeña un rol clave en la salud de la piel debido a su participación en la formación de proteínas en el organismo, entre ellas el colágeno, la más abundante en el cuerpo humano. Por esta razón, es común encontrar suplementos que combinan ambos componentes para potenciar sus beneficios. Sin embargo, su importancia no se limita solo a esta función estructural, sino que además influye directamente en los procesos de regeneración celular y protección cutánea.

Según la experta Gema Cabañero, el magnesio contribuye a la estabilidad de las cadenas de ADN y ARN, lo que resulta esencial para la renovación de las células de la piel. Asimismo, un déficit de este mineral puede manifestarse en una piel más sensible, con irritaciones y un aspecto apagado. En ese mismo sentido, su falta afecta la absorción de calcio y otros minerales fundamentales para la fortaleza de las uñas, volviéndolas más frágiles y propensas a la descamación.

Magnesio en la dieta: en qué alimentos está presente

Según explicaron en el sitio especializado MedlinePlus, el magnesio es un mineral esencial para más de 300 procesos bioquímicos en el organismo, por lo que su papel es clave en el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, el fortalecimiento óseo y el mantenimiento de un ritmo cardíaco estable. Además, contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre, apoyar el sistema inmunológico y facilitar la producción de energía y proteínas. Aunque existen estudios en curso sobre su impacto en la prevención y manejo de enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes, en la actualidad no se recomienda la suplementación sin supervisión médica. Debido a todo lo antes mencionado, obtenerlo se vuelve crucial, ya sea de manera natural o por suplementación si es necesario.

A continuación, se destacan las principales fuentes de magnesio en los alimentos:

Vegetales de hoja verde oscuro, como la espinaca y la acelga.

Desde vegetales hasta frutos secos, el magnesio está presente en muchos alimentos Foto: Redes Sociales

Frutas , como bananas, damascos secos y paltas.

, como bananas, damascos secos y paltas. Frutos secos y semillas , como almendras, castañas de cajú y semillas de girasol.

, como almendras, castañas de cajú y semillas de girasol. Legumbres , como arvejas, porotos y lentejas.

, como arvejas, porotos y lentejas. Productos de soja , como harina de soja y tofu.

, como harina de soja y tofu. Granos enteros , como arroz integral, mijo y avena.

, como arroz integral, mijo y avena. Lácteos, como la leche y el yogur.

LA NACION