Daniel López Rosetti, médico: “¿Tu problema es real o lo agrandaste en tu cabeza?”

El estrés se convirtió en la epidemia silenciosa del siglo XXI. Sin embargo, muchas veces lo tratamos como un enemigo externo, algo que nos “ataca” sin previo aviso. En una reciente y reveladora entrevista, el doctor Daniel López Rosetti, uno de los mayores referentes en medicina del estrés en Argentina, puso el foco en un lugar incómodo pero necesario: nuestra propia percepción. Para el especialista, la clave de nuestra salud mental no reside tanto en lo que nos pasa, sino en cómo lo procesamos.

Para el especialista, la clave de nuestra salud mental no reside tanto en lo que nos pasa, sino en cómo lo procesamos (Fuente: Instagram/@dr.daniellopezrosetti)

El concepto de “Estresor”

Para entender por qué vivimos agotados, Rosetti definió al culpable: el estresor. Un estresor es cualquier estímulo que percibimos como una carga: una situación económica, un conflicto con una persona o una circunstancia imprevista. Pero aquí es donde el doctor marcó una distinción fundamental. Según su vasta experiencia clínica, los estresores se dividen en cuatro tipos: verdaderos, falsos, grandes y chicos.

Un estresor verdadero es algo innegable: una enfermedad diagnosticada, la pérdida de un empleo o un duelo. Son situaciones que requieren una respuesta adaptativa real. El problema aparece con los falsos estresores: aquellos problemas que generamos nosotros mismos, que no tienen un correlato en la realidad, pero que, sin embargo, ocupan el mismo espacio en nuestra mente y consumen la misma energía vital que una tragedia real.

El reconocido especialista explicó tenemos la tendencia de sobredimensionar las preocupaciones diarias (Foto: Captura Instagram)

La metáfora del “Tacho de los problemas”

Con su habitual claridad pedagógica, Rosetti introdujo una imagen visual poderosa: el tacho en la cabeza. Según el médico, todos tenemos un recipiente mental destinado a albergar nuestras preocupaciones. La lógica dictaría que, si tenemos menos problemas, el tacho debería estar más vacío. Sin embargo, la psicología humana funciona de forma distinta.

“Si tenés cinco problemas, lo llenás con cinco pelotas y el tacho está lleno. Pero si tenés solo dos problemas, la tendencia de muchas personas es agrandar el tamaño de esas dos pelotas hasta que, de nuevo, el tacho vuelve a estar completo”, explicó el doctor. Esta necesidad inconsciente de tener el “tacho lleno” es lo que nos lleva a sobredimensionar pequeñeces. Si no hay un problema grave, nuestra mente convierte una discusión de tráfico o un mail sin responder en una catástrofe absoluta.

La percepción: el primer eslabón

Para López Rosetti, el estrés no es lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. “No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede”, sentenció. Este es el primer eslabón de la cadena del estrés: la percepción subjetiva. Nuestra reacción fisiológica (el aumento del cortisol, la taquicardia, la ansiedad) no responde a la realidad objetiva, sino a la interpretación que nuestra mente hace de ella.

Según López Rosetti, estrés no es lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede TUAINDEED

El verdadero “negocio” para una vida equilibrada, según el especialista, es aprender a vaciar el tacho. Esto implica dimensionar adecuadamente las dificultades y distinguir lo urgente de lo importante, y lo real de lo imaginario. El secreto para no enfermar es entender que no siempre podemos controlar las acciones externas, pero siempre tenemos poder sobre nuestra reacción. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos ante cada crisis es la que propone el doctor: ¿es esto un problema real o solo una pelota que decidí inflar hasta que me tapó la vista?

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA