Lo que Messi entendió sobre su propio intestino, según un experto en nutrición: “No fue magia, fue orden alimentario”

En medio de la Copa del Mundo, en la que la selección argentina busca convertirse en bicampeona tras el triunfo del Mundial Qatar 2022, un médico recordó los videos de Lionel Messi, los cuales se hicieron públicos entre 2012 y 2017, y muestran al futbolista vomitar dentro del campo de juego. A raíz de esto es que el especialista comparó el estado actual del capitán de la albiceleste y sorprendió a todos con su explicación.

Un gastroenterólogo explicó el motivo por el que el capitán de la albiceleste sufría de problemas estomacales en el pasado y reveló la fórmula de su presente Colin Hubbard - AP

“¿Se acuerdan de que Messi vomitaba muchísimo en su casa, en los partidos? Todo eso se terminó cuando él mismo ordenó su alimentación", expresó el doctor Facundo Pereyra, especialista en medicina digestiva, mediante su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Él mismo cuenta que comía muy mal, todo el tiempo pizza, pancho, empanada, gaseosa... Y un médico le sacó alimentos inflamatorios, ultraprocesados. De golpe, Messi ordenó su alimentación”.

El médico especialista en gastroenterología que sorprendió con una revelación sobre la salud de Lionel Messi (Foto: Captura Instagram/@drfacupereyra)

En ese sentido, indicó que durante un tiempo el futbolista rosarino de 39 años hizo un detox. “Ahora come de todo, pero obviamente se tiene que cuidar. Sabe que si come ultraprocesados, harinas, azúcar y excesos todo el tiempo, y no come tantas proteínas y grasas, vuelven los síntomas”, indicó.

Por último, señaló que las dolencias que atravesó el futbolista son comunes en el ámbito deportivo. “Al 50 o 70% de los atletas les pasa lo mismo: sufren de síntomas gastrointestinales. Y Messi, gracias a su equipo, se dio cuenta antes. Así que, si podés, compartile esto a cualquier atleta o deportista de alto rendimiento, que cuide su intestino porque va a mejorar su rendimiento y su vida”, cerró.

Cabe destacar que el nutricionista actual de Messi es el experto en nutrición clínica y deportiva Ismael Galancho, quien se encarga de supervisar y medir al milímetro la alimentación y suplementación del futbolista, y adapta su dieta a los datos de sus analíticas y de sus mediciones de GPS para maximizar su rendimiento.

Ismael Galancho Reina es el nutricionista de Anto Roccuzzo y Lionel Messi (Foto: Instagram/@ismaelgalanchoreina)

En una entrevista con el medio español La Vanguardia, el especialista aseguró que “no hay brebajes mágicos”, sino “ciencia, evidencia y precisión”. “Una buena nutrición no solo mejora el rendimiento. Mejora la salud, previene lesiones y alarga la carrera del deportista”, completó.