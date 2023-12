escuchar

Durante mucho tiempo se ha reconocido al aceite de oliva como un aliado para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. No obstante, su vínculo con la disminución del riesgo de muerte no siempre ha sido evidente. Una investigación reciente que involucró aproximadamente a 92.000 hombres y mujeres en Estados Unidos indagó si el consumo de aceite de oliva está asociado con la mortalidad total y causas específicas de defunción.

Los hallazgos fueron publicados en el Journal of the American College of Cardiology e indicaron que aquellos participantes que consumían altas cantidades de aceite de oliva (más de una cucharada y media, o 7 gramos por día) tenían un 19% menos riesgo de muerte prematura en comparación con quienes raramente o nunca lo consumían.

El aceite vegetal que reduce colesterol malo y tiene efectos antiinflamatorios Shutterstock

En cuanto a defunciones específicas, los consumidores de mayor cantidad de aceite de oliva presentaron un 19% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardíacas, un 17% menos de riesgo de deceso por cáncer, 29% menos de riesgo de fallecer por enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, y un 18% menos de riesgo de muerte por enfermedades respiratorias.

El estudio también examinó el impacto de reemplazar otras grasas como la margarina, la manteca, la mayonesa o las grasas lácteas por aceite de oliva. Se encontró que al sustituir 10 g (aproximadamente 2 cucharaditas) de estas grasas por la misma cantidad de aceite de oliva, el riesgo de muerte total y específica disminuía entre un 8% y un 34%.

Por qué el aceite de oliva reduce el riesgo de varias enfermedades

Una razón de sus propiedades es que el aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados. Estos, en sustitución de las grasas saturadas, pueden ayudar a reducir el colesterol LDL —conocido como “colesterol malo”—. El aceite de oliva virgen extra puede disminuir la inflamación, lo que es uno de los motivos principales de sus beneficios para la salud. Los principales efectos antiinflamatorios provienen de antioxidantes como el oleocantal, que ha demostrado tener efectos similares al ibuprofeno.

Además, los antioxidantes presentes en el aceite de oliva pueden reducir el daño oxidativo por radicales libres, uno de los factores implicados en el cáncer. También se ha evidenciado que el ácido oleico, principal componente del aceite de oliva, puede reducir marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva (PCR), explicaron desde la Universidad de Harvard.

El consumo de aceite de oliva no provoca por sí solo un aumento de peso, puesto que la grasa en sí misma no engorda. Un exceso en el consumo de calorías, ya sea de grasas, proteínas o carbohidratos, es lo que puede llevar al aumento de peso.

Consejos para incorporar el aceite de oliva

El aceite de oliva virgen extra puede ser costoso. Para cocinar y hornear, es preferible usar aceite de oliva virgen y reservar el virgen extra para aderezos de ensalada, para mojar pan, preparar salsas o como aceite de terminación.

Estos son algunos usos que recomienda Harvard:

Servir aceite de oliva en la mesa para mojar el pan para reemplazar la margarina, por ejemplo

aceite de oliva en la mesa para mojar el pan para reemplazar la margarina, por ejemplo Utilizar aceite de oliva como base para aderezos de ensalada. Una receta simple incluye mezclar aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino tinto o de manzana, mostaza granulada, ajo machacado, miel, sal y pimienta

como base para aderezos de ensalada. Una receta simple incluye mezclar aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino tinto o de manzana, mostaza granulada, ajo machacado, miel, sal y pimienta Emplear aceite de oliva para saltear, freír y asar vegetales, pescado y pollo

aceite de oliva para saltear, freír y asar vegetales, pescado y pollo Como aceite de terminación, añadirlo en sopas cremosas, mezclarlo en hummus casero o agregarlo a platos de granos enteros

en sopas cremosas, mezclarlo en hummus casero o agregarlo a platos de granos enteros Hacer pesto para pasta de grano entero o para untar en galletas o pan integral. Procesar hojas de albahaca frescas, piñones, ajo, queso parmesano, y mientras se mezcla, añadir aceite de oliva lentamente junto con jugo de limón fresco, sal y pimienta al gusto

El aceite de oliva cuenta con sólidas evidencias científicas que demuestran sus beneficios para la salud, destacando además por su delicioso sabor.