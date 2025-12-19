El caldo ideal para reducir la hinchazón y la retención de líquidos, recomendado por una nutricionista

Las celebraciones de Navidad suelen implicar comidas más abundantes, cambios en los horarios y un mayor consumo de dulces, factores que pueden derivar en sensación de hinchazón y pesadez abdominal. En este contexto, la nutricionista y doctora en Farmacia Amil López compartió una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la digestión sin renunciar por completo a los platos propios de estas fechas, según informó la revista Vogue España.

Entre sus principales consejos, López destacó la importancia de la masticación. “Masticar bien la comida para triturarla todo lo posible” es, según explica, un gesto clave para que “el estómago no tenga que trabajar en exceso” y para evitar o reducir la formación de gases. La especialista también hace hincapié en la combinación de alimentos. En este sentido, aconseja evitar mezclar distintas féculas en una misma comida, así como combinarlas con alimentos ácidos, una práctica que puede contribuir a digestiones más pesadas durante las celebraciones.

Moderar las porciones y masticar lentamente son algunos de los consejos para evitar males digestivos iStock

Otro de los puntos señalados por la nutricionista es el control del aire que se ingiere al comer. Amil López advierte que hábitos como “el consumo de chicles, beber directamente de la botella o por pajitas” pueden aumentar la presencia de gases. Además, recomienda evitar alimentos a los que se les añade aire, como suflés, refrescos con gas o crema batida, y añade que es importante “tratar de reducir en la medida de lo posible el nivel de estrés o ansiedad, que también favorece la ingesta de aire de forma inconsciente”.

En relación con los remedios naturales, la doctora en Farmacia subrayó la utilidad de opciones como el carbón vegetal y determinadas infusiones. Estas, afirma, “ayudarán a tener digestiones más ligeras”, aunque puntualiza que “no las tomes justo después de comer, porque pueden diluir los jugos gástricos. Mejor entre horas”.

Los consejos son útiles para poder vivir unas fiestas sin problemas estomacales

El último de los consejos se centró en una cura depurativa puntual. López recomienda “dos veces al año, tomar durante 15 días caldo depurativo antes de cenar, reduce la hinchazón y la retención de líquidos”. Según explica, “se trata de una cura depurativa que ayuda al riñón, la vesícula y el hígado, además de ayudarte a expulsar toxinas”. El caldo, detalla, se prepara con verduras como cebolla, zanahoria, puerro, apio y nabo, hervidas en agua durante una hora.

Por Alejandra Ospina Cordero